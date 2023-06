Finocchiaro comparó a Sergio Massa con Groucho Marx

En diálogo con Política Argentina, el diputado nacional del PRO Alejandro Finocchiaro se refirió a las elecciones provinciales del último domingo. "Salvo en el caso de San Luis, se viene repitiendo la lógica que es que los oficialismo ganan. En la provincia puntana había un hartazgo con el apellido Rodriguez Saa y si bien es verdad que Adolfo apoyó al candidato que ganó, a Poggi, una persona vinculada al PRO también es verdad que el peso negativo de la elección lo llevó el actual gobernador", dijo el ex funcionario cambiemita.

Por otra parte, hizo mención del discurso que emitió Sergio Massa en el Congreso del Frente Renovador en el Movistar Arena. "Me pareció un Massa muy autentico. Tengo estos principios pero si no les gustan, tengo otros", dijo al hacer un paralelismo sobre las palabras del tigrense que consideró que lo más importante era la unidad pero que si había PASO "iba a participar".

También consideró que en Mendoza Juntos "ha tenido una gran victoria tanto de Cornejo como inclusive de Omar de Marchi pero en Tucumán nos hemos enfrentado a las peores prácticas políticas del Norte argentino impulsado por el peronismo"."Frente a toda esta catarata mediatica de los libertarios hay que recalcar que Javier Milei no puede trasladar su presunta popularidad a los suyos. Su candidato sacó muchisimos menos votos que la última vez que fue solo y eso no es menor porque en este caso el diputado libertario si hizo campaña por Bussi. Me preguntó si un candidato puede sacar 20 puntos a nivel nacional si su candidato provincial sacá dos puntos a nivel provincial", agregó al referirse a la perfomance de los candidatos libertarios.SOBRE MASSA