"Me confunde": Alberto cuestionó que se bajó por el reclamo de "PASO" de quienes ahora quieren "candidato único"

El presidenteanalizó el escenario político a meses de las elecciones(PASO) y cuestionó el pedido de candidato único de algunos sectores del Frente de Todos. Recordó que bajó su candidatura para permitir una interna en la coalición oficialista.En una entrevista con estudiante del Colegio Nacional Buenos Aires, el mandatario aclaró su decisión de bajarse de la competencia electoral y sostuvo: “Sin embargo, cuestionó a los sectores que "le planteaban que someterse a una PASO con el presidente participando era muy complejo porque el presidente maneja los resortes del estado y tenía ventaja", y ahora son los que plantean candidato único."Yo no me creo imprescindible, creo que en favor del espacio a mi no me cuesta nada dar un paso al costado, yo soy presidente por un deber militante y si por ese deber tengo que volver a ser militante soy militante”, continuó. Pero admitió:En este sentido, hizo referencia a cómo seguirá su carrera política una vez que termine el mandato., remarcó.Si bien, el presidente destacó que "se está viviendo un buen momento, de revisión, reflexión, de disputa" advirtió que "lo que tenemos enfrente es muy peligroso y no podemos permitir que ese peligro se patentice”. En este sentido, recordó que Elisa Carrió adelantó que si gana Juntos Por el Cambio “, enfatizó.Mientras que respecto a la figura de Javier Milei y su crecimiento según las encuestas, Alberto afirmó:En este marco, Alberto Fernández admitió que un sector antiperonista “lo tiene Milei”, el otro a Juntos por el Cambio mientras que”el peronismo siempre tiene 40 puntos”.”, completó.