Juntos por el Cambio no cambiará su nombre para las elecciones y sumará a los partidos de Espert y Stolbizer

A pocas horas del cierre de alianzas, la conducción de Juntos por el Cambio decidió este miércoles que la coalición no cambie su nombre y aprobó la incorporación de Avanza Libertad, de José Luis Espert; GEN, de Sergio Abrevaya y Margarita Stolbizer, y UNIR, de Alberto Asseff, que se sumarán a los otros partidos.Las deliberaciones, que tuvieron lugar en la sede del Comité Nacional de la UCR, transcurrieron sin fricciones. En forma previa, operadores de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich habían consensuado los principales puntos en discusión, desde la integración de la junta electoral hasta el reglamento electoral, pasando por cuestiones formales para oficializar el frente opositor, como los órganos de gobierno, los apoderados, el responsable económico y el informático.Otro punto en disputa era el piso electoral que debe fijarse para poder entrar en la competencia. Algunos pugnaban por un número bajo para facilitar la participación, mientras que el PRO quería que fuera elevado porque sus candidatos tiene mayores posibilidades. Al final, se acordó que sea del 20% para los diputados del Parlasur y en el resto de las listas será resuelto por cada provincia.El llamado de Bullrich a Rodríguez Larreta destrabó las negociaciones entre los distintos sectores internos para acordar el reglamento electoral, que son las reglas de juego para el funcionamiento interno de la coalición y designar sus autoridades.“Las elecciones se ganan en las urnas y no en el escritorio”, le dijo la ex ministra de Seguridad al jefe de Gobierno porteño, y así comenzó a flexibilizarse la postura de ambos.Hasta ese momento, los representantes larretistas Eduardo Macchiavelli y Claudio Romero y los bullrichistas, Federico Angelini y Hernán Lombardi no lograban consensuar, por ejemplo, la mayoría que debía alcanzarse en la junta electoral para avalar el ingreso de dirigentes a JxC.Cabe mencionar que en los últimos días quedaron expuestas las diferencias entre Larreta y Bullrich al discutir el ingreso del gobernador peronista Juan Schiaretti a la coalición, resistido por los “halcones” del PRO.De todas maneras, el gobernador de Córdoba oficializará su propio frente, Hacemos por Nuestro País, que integran el Socialismo, la Democracia Cristiana y el Partido Autonomista, entre otras fuerzas. No obstante, el larretismo insisten en el ingreso de Schiaretti en una lista propia como extrapartidario o también en alguna nómina del partido de Miguel Ángel Pichetto. La dificultad es que el mandatario cordobés dijo que no se quiere incorporar a JxC.En este marco, la tratativas se hicieron contrarreloj, ya que el plazo para la presentación de las alianzas ante la justicia vencerá esta medianoche y el 24 de este mes deberán oficializarse las listas de candidatos, por lo cual ya empezó la cuenta regresiva para las máximas definiciones electorales.