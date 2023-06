Unión por la Patria: el nuevo nombre del Frente de Todos elegido para las elecciones 2023

en las sedes del PJ nacional y también en la provincia de Buenos Aires, y a horas del tiempo límite para presentar las alianzas que competirán en las elecciones nacionales, el peronismo confirmó que abandona el nombre Frente de Todos y pasaría a denominarse Unión por la Patria, con consenso de los líderes de los distintos sectores

En medio de frenéticas reuniones,Así las cosas, como publicó Infobae, la decisión parece indicar que la inclinación del peronismo fue dejar de lado la marca "Todos", asociada a 2019 y desgastada de cara a este año, por una alternativa que enfatiza la unidad del espacio político.Podría interpretarse también como un guiño a los gobernadores peronistas, que vienen pidiendo que la fórmula presidencial tenga carácter federal y que haya lugar en el armado para dirigentes del interior del pais.Sin embargo, el principal pedido de los gobernadores fue una fórmula presidencial de unidad y federal, ambos requisitos que por el momento no se expresan posibles. Esta mañana, tantocomodejaron en claro que no se bajarán y piden pisos electorales bajos para la integración de la lista que resulte ganadora tras las PASO.Esta mañana, el apoderado del Partido Justicialista (PJ) nacional, Eduardo López Wesselhoefft, aseguró que “es legal fijar un piso de más del 25 por ciento de los sufragios en la participación interna”, en medio de la polémica suscitada por el número del porcentaje en disputa.A sabiendas de que mediáticamente circulaban la opción que terminó prevalenciendo y otra más, López Wesselhoefft agregó que la coalición oficialista no se denominará más Frente de Todos y dejó claro que la alternativa que finalmente no se usará estaba descartada. “Francamente todavía no lo sabemos [el nuevo nombre]. Solo sabemos que cambiará. Circula Unidad Renovadora pero todavía no está confirmado y se define hoy a la tarde”, adelantó con miras a las PASO del 13 de agosto, en declaraciones a radio Splendid.“Mucho no me gusta, me parece que podría ser otro, aunque yo no soy muy creativo”, se sinceró el asesor legal que reemplazó al fallecido Jorge Landau, histórico apoderado peronista.