Insólito spot de Bullrich: hace de Paul Walker en Rápidos y furiosos, pero contra "tibios, kukas y narcos"

A pesar de que el miércoles presentaron las alianzas y ratificaron el nombre de Juntos por el Cambio con algunas incorporaciones, la interna en el frente opositor no terminó. Horas después se viralizó un vídeo en el queMorales y Bullrich acababan de tener un fuerte cruce por la incorporación del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti , que finalmente no se sumó, pero que encendió la interna y llevó a que el gobernador de Jujuy le pidiera "bajar un cambio" a la ex ministra, quien salió a cruzarla a través de Twitter.En el vídeo la precandidata presidencial maneja un auto deportivo a toda velocidad, mientras se escucha en off la voz de Morales. En sí, eDurante el video, la falsa Patricia corre un auto de carreras ySi bien el video no fue subido a ninguna cuenta oficial de la candidata o de sus aliados, se viralizó en instantes en las redes sociales y "Paul Walker" se volvió tendencia en Twitter.