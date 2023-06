Bullrich volvió a chicanear a Larreta: La principal encuesta es la calle, sin Fanta

En medio de la interna amarilla, la precandidata a presidenta del PROvolvió a chicanear a su contrincante el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al diferenciarse su falta de liderazgo y apuntó:”.Bullrich brindó una entrevista “informal” para Infobae donde con tono jovial, al ser consultada sobre sus diferencias con el precandidato del PRO, aprovechó para avivar el fuego de la interna de Juntos por el Cambio que no parece poder calmarse. “Yo no soy pelada”, respondió primero en tono gracioso y luego completó: “En un momento normal de la Argentina un administrador está bien.Es una personalidad de administrador versus un liderazgo capaz de cambiar esa matriz. Y creo que por eso en este momento mi personalidad, mi carácter, está siendo tomado por la gente”.Esto fue en febrero del 2020, unos días antes del encierro. Ya después fue difícil verse por un tiempo largo. Tenía una relación más cómoda con él. Desde que yo aparecí en ese momento y empecé a tener realmente posibilidades ciertas y crecientes, esa incomodidad fue creciendo”, contó sobre su relación con Larreta.Ante la consulta de quién tiene más posibilidades de cara a las elecciones contó: “Nosotros somos parte de una misma coalición y a la vez competimos en las primarias.”, chicaneó haciendo referencia al móvil periodístico en el que todos los encuestados que decían que iban a votar a Larreta tenían la misma gaseosa Las últimas semanas, en la previa al cierre de alianzas, las peleas y cruces entre los miembros de Juntos por el Cambio giraron entorno a la incorporación de nuevo miembros, como José Luis Espert de Avanza La Libertad o el gobernador de Córdoba,donde los halcones del PRO buscaban mantener la coalición sin incorporaciones, las palomas y los radicales quería sumar al gobernador peronista.Si bien la de Schiaretti fue una batalla perdida por Larreta, el jefe de Gobierno porteño logró que se incorpore Espert al espacio, algo que se vió en algún momento como una estrategia para que el liberal traccione los votos de la precandidata. El miércoles, tras oficializar la nueva alianza, la coalición opositora presentó el Acuerdo Programático, un documento de 19 carillas, en el que definieron propuestas y aseguraron: “".Durante la entrevista Bullrich también fue consultada por su relación con el expresidente, sobre lo que aseguró: “Tenemos una buena relación. Quizás profundizamos la relación cuando, de golpe, este año me invitó a su casa en el Sur y fuimos con mi marido, nos quedamos a dormir y estuvimos desayunando, almorzando, caminando. Pero la relación fundamentalmente es una relación de debate y de discusión. No es que yo voy todos los fines de semana a almorzar a su casa, pero tengo una buena relación”.Respecto a la figura deseñaló que no podría definir si tiene carácter porque “carácter se prueba en las acciones”. “”, consideró la ex ministra de Seguridad que días atrás había señalado que de ganar las elecciones podría “articular con el bloque Libertad Avanza, y lograr aprobar las leyes principales que vamos a mandar al Congreso".