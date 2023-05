Insólita encuesta presidencial en TV: todos votaban a Larreta y tenían la misma gaseosa en la mano

Fue este último, un detalle específico, que el propio comunicador resaltó en algunas oportunidades, el que hizo sospechar acerca de la veracidad de la supuestamente espontánea compulsa. Todas las personas a quienes abordaba el "Pelado" portaban una botella de “Fanta” en sus manos, como si ese fuera el "santo y seña" de a quienes debía encuestar.

#Elecciones | Usuarios de las redes sociales expusieron la participación de extras enviados por Horacio Rodríguez Larreta en un móvil de la señal A24: todos tenían una Fanta en la mano. pic.twitter.com/YSZSePeFiG — Política Argentina (@Pol_Arg) May 10, 2023

Tan llamativo que lo dije al aire. Pq me di cuenta al toque. Y cuestioné. Son los riesgos del vivo. En el conteo, los sacamos eso. Abrazo y gracias por vernos. https://t.co/u3sLwiOfu9 — Esteban Trebucq (@trebuquero) May 10, 2023

Casi todo parecía casual.Así, desde el partido bonaerense de La Matanza, el propio conductor del envío salió a formular las preguntas, donde lo más llamativo fue que unánimemente, todos los abordados por el periodista, fueran futuros votantes deque bebían gaseosa de naranja.El conductor del ciclo televisivo, Esteban Trebucq, no manifestó nada acerca de que este armado fuera tal, y en las redes cuando se lo hicieron notar reaccionó como engañado por algún "puntero" de Rodríguez Larreta, quien les habría "plantado" a los encuestados para generar tracción en la opinión pública. Incluso el conductor de A24 en su cuenta de Twitter fue que él mismo resaltó lo de las botellitas de Fanta. Lo que no sucedió es que haya expresado abiertamente al aire sus sospechas de haber sido engañado por el entorno del Jefe de Gobierno porteño.Los supuestos elegidos al azar para la encuesta que votarían por Horacio Rodríguez Larreta, transitaban por el móvil de A24 con Esteban Trebucq, 'como casualmente y espontáneos' con una botella de naranjada en sus manos La duda entonces quedó flotando: ¿Hubo connivencia entre la producción del Pelado de A24 y Horacio Rodríguez Larreta, o es como dice Trebucq que inclusive a él también le hicieron "pisar el palito"?.El analista de medios Martín García escribió: "FANTA. Increíble lo del puntero de @horaciorlarreta mandando a gente a falsear una encuesta boca a boca pero se olvido del detalle evidente. Miren como @trebuquero les saca la ficha de la "gaseosa", ni Anibal Ibarra se animó a tanto".A esto último fue a lo que el propio conductor salió a defenderse sin específicar demasiado: "Tan llamativo que lo dije al aire. Pq me di cuenta al toque. Y cuestioné. Son los riesgos del vivo. En el conteo, los sacamos eso. Abrazo y gracias por vernos".