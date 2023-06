Pietragalla, tras la represión en Jujuy: "Lo único que pedimos es que se arme una mesa de diálogo"

El secretario de Derechos Humanos de la Nación,viajó a Jujuy tras la represión policial a manifestantes en Purmamarca, en la que un joven perdió un ojo. "Esto está siendo un atropello institucional. La sensación es que esto va a traer más represión y más dolor al pueblo jujeño. Lo único que estamos pidiendo es que se arme una mesa de diálogo", sostuvo. ", explicó el funcionario en diálogo con C5N.explicó.Pietragalla planteó que "en estas reformas hay sensibilidad por las tierras, el litio y el agua, y no están respetando un derecho que el Estado argentino tiene a adherir a convenciones internacionales de derechos humanos que es la consulta con los pueblos originarios".detalló.El secretario de Derechos Humanos contó que intentó ponerse en contacto con autoridades jujeñas pero no obtuvo respuesta.aseveró. "Están reformando una constitución en menos de un mes. Es una locura. El gobernador Gerardo Morales dice que nosotros, que llegamos ayer, estamos financiando la protesta, y le echa la culpa de nuevo a Milagro Sala. Es una irresponsabilidad. Lo único que estamos pidiendo es que se arme una mesa de diálogo", subrayó.Pietragalla recordó que la semana pasada, en pleno conflicto, los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti estuvieron en la provincia haciendo un curso. "Justo cuando se está haciendo una reforma de este tipo vienen jueces de la Corte; es una forma de aval. Es un momento complejo de nuestra democracia", sostuvo. "concluyó el secretario.Las 21 personas que se encontraban detenidas, entre ellas ocho mujeres, fueron liberadas entre el domingo y la madrugada del lunes, por lo que ya no hay aprehendidos tras la violenta represión policial del sábado último en la localidad de Purmamarca. Entre los liberados estaba el periodista jujeño Camilo Haro Galli; el turista de Buenos Aires Hernán Oviedo; el vocal de la comisión municipal de El Moreno Santiago Lamas; y la estudiante universitaria Carmen Benicio, residente de la comunidad de Quebraleña.