Elecciones por provincias: las listas, candidatos y alianzas tras el cierre de listas

El sábado 24 de junio venció el plazo para presentar las listas de precandidatos para las PASO 2023. Las principales fuerzas políticas cerraron a contrarreloj los nombres que encabezarán las boletas y los lugares que ocuparán en las listas. Todas las repercusiones por provincia, cómo quedaron conformadas las listas de los distintos espacios y las novedades sobre las elecciones de este domingo en Córdoba y Formosa.Córdoba elige este domingo gobernador y vice, 70 legisladores locales y tres miembros para el Tribunal de Cuentas, proceso en que se utiliza la Boleta Única de Sufragio (BUS), vigente desde el 2011 y que contiene toda la oferta electoral. De acuerdo con los datos suministrados por la Justicia Electoral, hay en total 2.984.631 habitantes habilitados para sufragar en las localidades de los 26 departamentos de la provincia, que incluye a quienes votan por primera vez, jóvenes de 16 años.La coalición Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), que se referencia en Juan Schiaretti, lleva para gobernador al intendente peronista capitalino Martín Llaryora y para vice a Myriam Prunotto, intendenta radical en uso de licencia de la población de Juárez Celman. La alianza Juntos por el Cambio (JxC) promueve la fórmula del senador nacional Luis Juez (59) y para vice al diputado nacional, presidente del radicalismo provincial e intendente en uso de licencia de la localidad de General Cabrera, Marcos Carasso (63). El espacio Creo en Córdoba de Todos, que representa al kirchnerismo local, lleva la fórmula de gobierno de Carlos Federico Alesandri (intendente de la localidad de Embalse) y Gabriela Estévez (diputada nacional).Las restantes listas corresponden a Encuentro Vecinal Córdoba, que va con el binomio compuesto por Aurelio García Elorrio (presidente de ese sector) y María Rosa Marcone (legisladora provincial); y el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, que consensuó la fórmula Liliana Olivero-Soledad Díaz. Frente Liberal Demócrata Desarrollista lleva en su boleta a la dupla Guido Eiben-Gabriel Bornoroni; Libertad Avanza decidió fórmula con Agustín Spaccesi-María Cristina Lagger; el Movimiento al Socialismo impulsa al binomio Julia Di Santi-Miguel Díaz.El Partido Humanista propone a Fernando Schüle-Griselda Osorio; el Partido Popular nomina a Patricia Sarmiento-Roberto Zarantonello; en tanto Unión Popular Federal compite con la dupla Mario Peral-Romina Arias.En simultáneo con la provincial, también hay elecciones para renovar autoridades en 227 municipios y comunas del total de 427 que conforman la geografía provincial, entre las que se encuentran Estación Juárez Celman, Mendiolaza, Río Ceballos, Cruz del Eje, Villa Carlos Paz, Río Primero, Oncativo, Río segundo, Mina Clavero, Cura Brochero, Arroyito, Miramar y San Francisco.Este domingo es el turno de la provincia de Formosa en lo que respecta a elecciones de gobernador, vicegobernador, 27 intendencias, presidencias en 10 comisiones de fomento, diputados provinciales y concejales. Con casi 500 mil habitantes en condiciones de votar, los comicios formoseños pondrán en disputa a un total de 2543 candidatos de 7 lemas o fuerzas políticas y 90 sublemas: el Partido Justicialista, con 64 sublemas; la Confederación Frente Amplio Formoseño, con 17; el Partido Unidad Formoseña, con 3; el Partido Libertad, Trabajo y Progreso, con 3; y el Partido La Nueva Independencia, con 3; mientras que el Partido Obrero y el Partido Municipal Unión Popular Fontanense compiten sólo como lema.El número total de electores es 479.879, los cuales deberán decidir si renovar el mandato del gobernador Gildo Insfrán junto a su vice Ebers Solís, mientras que la Confederación Frente Amplio Formoseño, principal fuerza opositora a la actual gestión, propone como candidato a gobernador al diputado nacional radical y exjuez federal Fernando Carbajal y, como vice, a María Fernanda Insfrán, joven abogada del interior formoseño.Por su parte, el partido Libertad Trabajo y Progreso postula al empresario agropecuario Francisco Paoltroni y a Noemí Argañaraz, mientras que el Partido Obrero lleva a su principal referente provincial, Fabián Servin, junto a Rafael Martínez. En la pulseada por cargos en la Legislatura provincial, el oficialismo renueva 12 bancas y la opositora Confederación Frente Amplio Formoseño (UCR-MID), tres. En esta disputa también oficializó una lista de candidatos el Partido Libertad, Trabajo y Progreso.En otro orden, el intendente de Formosa, Jorge Jofré, con el sublema Valores Ciudadanos, buscará retener el Palacio Comunal. Cabe destacar que hay postulaciones para 22 intendentes y 8 presidentes de Comisiones de Fomento y del concejal Ariel Marcelo Brignole, hijo del actual jefe comunal de El Colorado.Para todos los gustos y de todos los colores. El cierre de listas de cara a las elecciones 2023 donde Santa Fe renovará diez bancas en la Cámara de Diputados no tiene desperdicio y como suele pasar promete dejar heridos en el camino. Las reuniones, llamados y versiones son permanentes y todos dudan hasta que no vean estampado su apellido en las hojas que deberán ser presentadas antes de la medianoche.Las precandidaturas presidenciales de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich se trasladarán a Santa Fe con listas que estarán enfrentadas y que reflejarán las disputas internas que se respiran hacia el interior del espacio. El Jefe de Gobierno porteño apadrinó a Maximiliano Pullaro como candidato a gobernador mientras que la exministra de Seguridad cerró con el Carolina Losada y Federico Angelini. En ambos casos binomios mixtos entre el Pro y el radicalismo. Juan Cruz Cándido, actual diputado provincial, dirigente de la UCR y mano derecha de Pullaro será quien encabece la lista de Larreta. En tercer lugar estará el excanciller Jorge Faurie.La interna la deberá dirimir con José Nuez, actual legislador nacional del ala dura del PRO y dirigente de confianza de Federico Angelini, mano derecha de Mauricio Macri en la bota santafesina. El segundo lugar todavía está en disputa, pero se dejó en claro que será para un sector del radicalismo. Habrá que ver cuál ya que son muchos los interesados, inclusos socios nacionales a quien tributar. Tercero en la lista aparece un tapado: Alejandro Bongiovanni. Se trata del Director de Políticas Públicas en Fundación Libertad, abogado que se define como "liberal clásico" y que llega de la mano de Ricardo López Murphy.La candidatura presidencial de Sergio Massa junto con Agustín Rossi cambiaron todos los planes del PJ provincial. Hasta el viernes a la mañana ya estaban los cabezas de cada lista para dirimir en internas. Sin embargo, el acuerdo al que llegaron Alberto Fernández y Cristina Kichner modificó todo. El propio gobernador de la provincia, Omar Perotti, se había pronunciado públicamente en relación al tema y aseguró que “el país necesita muchas expresiones de unidad”. Así se dio finalmente.El primer lugar de la lista está reservado para un massista de la primera hora: Diego Giuliano, actual ministro de Transporte de la Nación oriundo de Rosario. Estará secundado por la titular de Migraciones y allegada a La Cámpora, Florencia Carignano, mientras que los lugares restantes se los disputan entre el rossismo, que podría ubicar al actual Jefe de Bloque, Germán Martínez, y el perottismo, con algún hombre del sur provincial.El socialismo santafesino, atravesado por las internas, cerró a nivel nacional un acuerdo con el actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Oficializada la fórmula con Florencio Randazzo el partido de la rosa explorará distintas fórmulas: mientras que a nivel provincial dirime internas entre radicales y el PRO, a nivel nacional es socio del peronismo no kirchnerista. Se verá como resultan ambas experiencias. Lo concreto es que como cabeza de lista ubicará a Esteban Paulón, dirigente socialista, exfuncionario provincial durante la gestión del Frente Progresista y militante de los derechos LGTB.La Libertad Avanza, el espacio que a nivel nacional lidera el economista Javier Milei, tendrá como primera candidata a diputada a Romina Diez, liberal, que llevó el nombre a la provincia y con quien ya protagonizó varias actividades. Estará acompañado por Santiago Mayoraz, actual legislador provincial, celeste. Por su parte, en el espacio de Elisa Carrió todo era incertidumbre y se aguardaba el lanzamiento oficial como precandidata a presidente para poder terminar de definir la estrategia. El tema reviste cierta complejidad en Santa Fe atento que la Coalición Cívica se muestra muy crítica de los candidatos a gobernadores que eligieron Larreta y Bullrich. Podrían ir con candidatos propios.En las elecciones 2023, la Cámara de Diputados de la Nación renovará 130 de las 257 bancas que la componen. Con 19 representantes, Santa Fe es la tercera provincia con más legisladores después de Buenos Aires con 70 y ciudad de Buenos Aires con 25. Más atrás vienen Córdoba con 18, Mendoza con 10 y Tucumán con 9, entre las provincias con mayor representación.Cuatro frentes y cinco partidos políticos de San Luis inscribieron sus listas de precandidatos a senadores y diputados nacionales para las PASO del 13 de agosto, donde la provincia renueva las tres bancas del Senado y dos en diputados. Lo llamativo del cierre de listas fue que los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá no se presentaron como candidatos para disputar ningún cargo nacional.Unión por San Luis, conformada por el Partido Justicialista y 11 partidos más, y que apoya la candidatura presidencial de Sergio Massa, llevará en lista única a Fernando Salino, vocero gubernamental, y a Cintia Ramírez, secretaria de Deportes, como precandidatos a senadores nacionales; mientras que para diputados presentará a Ernesto "Pipi" Ali, intendente en La Toma, y Silvia Rapisarda, secretaria de Cultura del Gobierno de San Luis.En Juntos por el Cambio (JxC), conformado por la UCR, PRO y Avanzar, entre otros, tendrá dos listas: "El Cambio de tu vida" y "La Fuerza de Cambio", que irán la interna para dirimir sus candidatos. En "El cambio de tu vida", que lleva a Horacio Rodríguez Larreta como precandidato a presidente y tiene el apoyo del actual gobernador electo, Claudio Poggi, van como candidatos la Cámara alta la actual senadora Gabriela González Riollo y Federico Trombotto.Para diputados nacionales, en primer término, Alejandro Cacace, quien va por la reelección, junto a Valeria Lange. Para el Parlasur definieron a Juan Manuel Rigau, intendente de la localidad El Trapiche.En tanto, la lista "La Fuerza del Cambio", que encabeza Patricia Bullrich como precandidata a presidenta, tiene como candidatos a senadores nacionales al expresidente de la UCR local, Jorge Lucero, y Sandra Barroso. Para diputados nacionales, el dirigente del PRO Carlos Almena y Luz Echenique. Para el Parlasur irá el exjefe de Anses durante el gobierno de Macri, Carlos Pereyra.En La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala e Ivana Arrascaeta encabezan la lista para senador nacional, y Carlos D'Alessandro y Verónica Jordán para diputados nacionales; David Ocaña buscará ser parlamentario del Mercosur. En tanto el Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad, bajo la lista Unir y Fortalecer la Izquierda, lleva a Johana Gómez y Nahuel Arias para los cargos de senadores nacionales.Las principales fuerzas políticas de Mendoza anunciaron sus listas de precandidatos a diputados nacionales para las PASO del 13 de agosto, cuando el distrito deberá definir postulaciones para cinco bancas en el Congreso. El frente oficialista provincial Cambia Mendoza presentó una lista de unidad de diputados nacionales. El actual legislador nacional Lisandro Nieri será el precandidato en primer lugar para diputado nacional, acompañado por Patricia Giménez y el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, además de Hebe Vázquez Viera y Pablo Zapata.Por su parte anoche se confirmaron los precandidatos de Unión por la Patria y la lista principal estará encabezada por el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro; mientras que la economista kirchnerista María Amalia Granata estará segunda. Completan la lista Pablo Portuso, Patricia Galván y Martín Sevilla.En tanto, en el Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad habrá competencia interna con dos listas. La del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) está encabezada por Laura Espeche para diputados y apoya a la fórmula presidencial de Myriam Bregman y Nicolás del Caño. Mientras el PO y el MST, que apoyan a Gabriel Solano y Villma Ripoll como precandidatos presidenciales, llevan como precandidatos al dirigente Martín Rodríguez y Marcia Marianetti.La Libertad Avanza lleva la lista de precandidatos a diputados nacionales de “La Libertad Mendoza”, donde la diputada provincial del Partido Demócrata Mercedes Llano liderará la boleta de la Cámara Baja; secundado por Facundo Correa Llano. Por su parte, Libres del Sur -que a nivel local está aliado a Cambia Mendoza- irá a nivel nacional con la fórmula presidencial partidaria compuesta por Jesús Escobar y Marianella Lezama Hid y lleva en la lista de diputados nacionales en primer lugar a Adrián Bonada.Un total de 11 listas se inscribieron en Corrientes para competir por las precandidaturas a diputados nacionales que se disputarán en las PASO del 13 de agosto. En total, se deberán elegir candidaturas para cuatro puestos a partir del vencimiento de los mandatos de los actuales legisladores de ese cuerpo Nancy Sand y Fabián Borda (de FdT), Jorge Vara (UCR) e Ingrid Jetter (PRO). Unión por la Patria (UxP) registró cuatro nóminas, mientras que en Hacemos por Nuestro País se anotaron dos. En los otros cinco espacios que están habilitados a participar de las PASO en Corrientes hubo listas únicas.En el gobernante Encuentro por Corrientes (ECO), que aporta a Juntos por el Cambio (JxC) adherida las boletas tanto de Horacio Rodríguez Larreta como de Patricia Bullrich para la categoría presidencial, la nómina es encabezada por el concejal de la UCR Alfredo Vallejos, a quien secunda la actual diputada nacional del PRO Ingrid Jetter. Como aspirante al Parlamento del Mercosur se inscribió por ese frente la radical Anita Miño.En UxP se inscribió la lista “Celeste y Blanca” encabezada por la actual diputada nacional Nancy Sand, seguida por el jefe de la UDAI Corrientes de Anses, Cristian Zulli, la referente del Frente Renovador Federal Sara Aparicio y el actual diputado nacional Fabián Borda. Allí, la peronista Yésica Taborda irá por la candidatura al Parlasur. En la misma alianza fueron registradas las listas de precandidatos a diputados “La mística del 16 de junio”, de Andrés Ríos; “Peronismo Ortodoxo”, con Jorge Báez y “Somos lo nuevo”, encabezada por Walter Araujo.Para La Libertad Avanza, pegada a la boleta de Javier Milei, irá una lista de precandidatos a diputados encabezada por el concejal del partido Unión Celeste y Blanca Lisandro Almirón, y como parlamentario del Mercosur propone a Miguel Eduardo Yancovich. Por fuera de esa alianza, pero como simpatizantes de Milei, se presentó el Partido Libertario, que llevará como primero en la grilla al dirigente Diego Arnaldo Benítez.El partido Compromiso Federal anotó una nómina encabezada por el exdirigente de Kolina Daniel Esteban Arce, y como candidato a parlamentario a Luis Alberto Danuzzo, mientras que Libres del Sur propone para Diputados al exconcejal Gabriel Romero y lleva como aspirante a la banca parlamentaria del Mercosur a Cintia Tejerina.En Hacemos por Nuestro país se inscribieron las listas “Partido Socialista”, que tiene como primera candidata a María Hilda Almada, y la nómina del partido Demócrata Cristiano, con Gerardo Marturet. Clemente Lencina irá como candidato al Parlasur.JUJUYCuatro frentes y otros sectores políticos de Jujuy inscribieron sus listas de precandidatos a senadores nacionales y diputados nacionales para las PASO del 13 de agosto, en unos comicios en los que la provincia renueva las tres bancas del Senado y tres escaños en la Cámara de Diputados. El Frente Unión por la Patria (UxP) tiene como precandidatos a senador nacional a Rubén Armando Rivarola, actual presidente del PJ Distrito Jujuy, y a Karina Paniagua, intendenta de Humahuaca, y en la categoría diputados nacionales a Nilson Ortega y a Mariela Segovia.También se inscribió otra lista que lleva como precandidatos a senadores a Leila Chaher y a Javier Hinojo, mientras que los precandidatos a diputados nacionales son Alejandro Snopek y Mariela Ferreyra. La nómina Unidad Renovadora, respaldada por el massismo y el kirchnerismo de UxP, presenta como precandidatos a senadores nacionales a Carolina Moisés y a Adrián Mendieta, y para diputados nacionales a Guillermo Snopek y a Amelia de Dios.El Frente Cambia Jujuy, integrado por la UCR, PRO, Partido Socialista y otros sectores, tiene en su lista de precandidatos a senadores a Mario Fiad y Silvia Giacoppo, y como precandidatos a diputados nacionales a Jorge Rizzotti y Claudia Machaca. En tanto la lista 2 de Juntos por el Cambio "La Fuerza del Cambio", tiene como precandidatos a senadores nacionales a Narda Cordero y Juan Barreiro y para diputados nacionales a Rosario Agostini y Santiago Imposte. El Frente "Hacemos por nuestro país" tiene en su lista de precandidatos a senadores nacionales a Agustín Perassi y Susana Aguiar, y para diputados nacionales a Hugo Horvath y Claudia Sánchez.El Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FITU) inscribió la lista "Unir y Fortalecer la Izquierda" que lleva como precandidatos a senadores nacionales a Alejandro Vilca y a Lamia Debbo, y a diputados nacionales a Natalia Morales y a Iván Blacult, mientras que la lista "Unidad de Luchadores y la Izquierda" lleva como precandidato a senador a Sebastián Copello y como cabeza de diputados a Betina Rivero.La Libertad Avanza inscribió su lista encabezada por Ezequiel Atauche y Vilma Bedia para senadores nacionales, y Manuel Quintar y Claudia Neme como precandidatos a diputados nacionales.Tres frentes electorales presentaron en Catamarca a sus precandidatos a gobernador y diputados nacionales para las PASO del 13 de agosto, en unos comicios en los que el gobernador Raúl Jalil, del peronismo, buscará consagrarse como candidato a la reelección. Pasada la medianoche, en el Partido Justicialista de Catamarca, Jalil oficializó su postulación por el frente Unión por la Patria (UxP), fórmula en la que lo acompañará el actual vicegobernador, Rubén Dusso. La nómina de diputados nacionales de UxP estará encabezada por el actual intendente de Tinogasta, Sebastián Nóblega.En el Frente Juntos por el Cambio competirán dos listas: "Catamarca Gana", que postula como precandidato a gobernador al actual senador nacional y dirigente radical Flavio Fama, junto al dirigente peronista Hugo Ávila, y "El Cambio de Nuestras Vidas", que lleva al diputado nacional y dirigente de la Coalición Cívicareele ARI Rubén Manzi, acompañado por la dirigente radical Silvina Acevedo.El actual diputado provincial Luis Lobo Vergara encabezará la lista de diputados nacionales de la lista "Catamarca Gana", mientras que el diputado provincial y dirigente del Pro Enrique Cesarini encabezará la lista de diputados nacionales de "El Cambio de Nuestras Vidas". Mientras tanto, el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT)-Unidad, en tanto, postulará como precandidatos a gobernador y a vice a Ariel López y Marta Rueda. La lista a diputados nacionales estará encabezada por la dirigente del Partido Obrero Ruth Chocobar.Asimismo la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, será primera precandidata a senadora nacional por Unión por la Patria (UxP) en las PASO del 13 de agosto, mientras que el referente opositor Eduardo Costa (UCR) hará lo propio para renovar su banca en la Cámara alta. En Santa Cruz, UxP anotó dos fórmulas para gobernador y vicegobernador: Pablo Grasso-Javier Castro y Javier Belloni-Fernando Cotillo. Como precandidato a senador nacional, además de Alicia Kirchner, irá Pablo González, presidente de YPF, y como precandidatos a diputados nacionales irán Ana María Ianni y Silvina Córdoba.El oficialismo santacruceño se inscribió como Unión por la Patria, la nueva denominación del Frente de Todos a nivel nacional, con el Partido Justicialista, Provincia Joven, Kolina, Partido por la Victoria, Primero Santa Cruz, Santa Cruz Somos Todos e Instrumento Electoral por la Unidad Popular.El lema Cambia Santa Cruz, en tanto, llevará a la disputa de las PASO para la Gobernación a los binomios Roxana Reyes-Luis Vera y Mirey Zeidán-Omar Fernández; mientras que como precandidatos a senadores llevará a Costa y María Belén Tapia y para diputados nacionales a Leonardo Roquel y Yanina Gribaudo. Cambia Santa Cruz está integrada por la UCR, la Coalición Cívica ARI y el socialismo; en su composición también se unieron el Frente Renovador y Unir y la línea de PRO que responde a la precandidata presidencial Patricia Bullrich.El lema Por Santa Cruz, por su parte, inscribió tres fórmulas para candidatos a gobernador y vice: Claudio Vidal-Fabián Leguizamón, Daniel Gardonio-Gabriela Mestelán y Mario Markic-Miriam Luna. Por Santa Cruz es el frente que conformó el SER (Somos Energía para Renovar) junto a Encuentro Ciudadano (EC) y el PRO.El lema Izquierda Unida llevará como precandidatos a gobernador y vice de Santa Cruz a Juan Manuel Valentín y Luis Díaz; como precandidato a senador nacional a Miguel del Plá y como diputado nacional a Nicolás Gutiérrez. El Frente de Izquierda se presentó integrado por el Partido Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores y la Izquierda por una Opción Socialista.- EnsenadaEl actual intendente de Ensenada, Mario Secco, anunció por sus redes oficiales que firmó su precandidatura para ser el jefe comunal dentro de la coalición Unión por la Patria e irá por su sexto período al frente del municipio. Secco aseguró que uno de los objetivos de su postulación es "garantizar el crecimiento de la ciudad", y prometió seguir trabajando en pos de esa meta "con unidad y responsabilidad".- Lomas de ZamoraMartín Insaurralde decidió traspasar el bastón de mariscal. El intendente de Lomas de Zamora no volverá a presentarse a una reelección y definió que el actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Federico Otermín, sea el sucesor.Con meses donde las dudas primaban alrededor de la continuidad de la intendenta interina, Marina Lesci, e incluso sobre el peso de La Cámpora y el rol de la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, Insaurralde se decidió por quien considera “un hermano de la vida” que lo acompaña hace 20 años. Pero él no se va, sino que será el primer candidato a concejal. Como en los municipios no hay vice, el cargo de presidente del Concejo Deliberante es clave en eventuales sucesiones.- QuilmesLa intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, confirmó que irá en busca de la reelección en estas PASO 2023 dentro de Unión por la Patria. "Firmando mi precandidatura a intendenta con el compromiso que asumí con los quilmeños y quilmeñas hace 4 años. Quiero seguir trabajando para continuar transformando Quilmes. #SiempreParaAdelante para que esta ciudad que tanto amamos sea como siempre la soñamos".- MatanzaLa Matanza, el distrito más populoso del conurbano bonaerense y territorio de Fernando Espinoza, tendrá Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Unión por la Patria, de cara a las elecciones 2023.El histórico dirigente matancero se medirá con Patricia Cubría, militante del Movimiento Evita y esposa de Emilio Pérsico, quien esta tarde rubricó su precandidatura. "Firmé mi precandidatura a intendenta de La Matanza, con el compromiso de trabajar junto a cada vecino y vecina, para transformar la realidad de nuestro distrito. Estamos cerca", comunicó la aspirante a intendenta desde sus redes sociales.En tanto, Espinoza competirá por la reelección. En caso de resultar vencedor en las PASO -competencia interna que tendría asegurada- y en las elecciones de octubre próximo, volverá a ser intendente de La Matanza, cargo que ostentó entre 2005 y 2015 y entre 2019 y 2023. "Vuelvo a reafirmar mi compromiso con las/os matanceros para seguir creciendo hacia el futuro atendiendo el presente. Sabemos lo que falta hacer, pero nos impulsa todo lo que hicimos. Continuaremos trabajando unidos por el progreso de La Matanza, de la provincia y de la Patria", indicó al firmar su precandidatura.- LanúsLa regla no escrita de candidatos únicos que imperó al interior del Frente de Todos y que heredó su nueva marca, Unidos por la Patria, parece mantener la misma excepción: Lanús, el territorio donde gobierna hasta diciembre el referente de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, donde los seguidores de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa presentarán cuatro listas que buscarán ser elegidas para recuperar el territorio que supo dirigir Manolo Quindimil.De este modo, y de cara a las PASO de agosto, los cuatro precandidatos buscarán ser los herederos del mito de Manolo: el actual concejal y titular del PJ local, Julián Álvarez por el Ateneo Néstor Kirchner; el ex presidente del Granate y legislador provincial Nicolás Russo referenciado en el Frente Renovador de Sergio Massa; el concejal del Movimiento Evita Agustín Balladares en la lista Lanús para Lanús, y el extitular de los estatales Victor de Gennaro con el sello Unidad Popular.Por el lado de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta pone a un dirigente del partido de Graciela Camaño como rival interno de Diego Kravetz en Lanús. Se trata de Ignacio "Nacho" Moroni, referente lanunense de Tercera Posición, sello fundado por la diputada nacional hace una década y que se inscribió dentro de Juntos por el Cambio en el reciente cierre de alianzas. Moroni ya compitió en el distrito en las últimas legislativas distritales como candidato a concejal de "Vamos Con Vos", espacio por el que Florencio Randazzo accedió al Congreso.En el distrito gestionado por el candidato a gobernador de Patricia Bullrich, Néstor Grindetti, el larretismo buscó su postulante por fuera del PRO, estructura que en este municipio de la Tercera está fuertemente acaparada por el armado del actual intendente.