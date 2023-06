Carrió volvió a criticar a Mauricio Macri: "No renuncia a ningún poder"

La líder de la Coalición Cívica,, volvió a apuntar contraal señalar que el expresidente no renuncia a ningún tipo de poder y advirtió sobre una posible disputa de poder entre él y la precandidata presidencialh si llegara al gobierno., lanzó esta mañana Carrió en Radio Mitre, al tiempo que apuntaba contra el líder amarillo chicaneandolo un poco: "', sostuvo a modo de chicana en relación con la participación de Macri en el mundial de bridge en Italia con la selección argentina en el que finalmente perdió.En ese sentido, planteó que puede haber un juego parecido al de Cristina- Fernández como al de Raúl Alfonsín - De La Rúa respecto a Macri -Bullrich en un posible llegada al gobierno. "Los ex presidentes no quieren dejar de ser presidente aún si gana otro", insistió la líder de la CC.Además, acusó a Macri de haber perdido la identidad de la alianza opositora. "Dos tercios de JxC, toda la CC, la mayor parte del radicalismo y casi la mitad del PRO, seguimos manteniendo la identidad., señaló.En esa línea, se refirió a las amenazas de ruptura que rondaron en la coalición provocadas por la entonces iniciativa propuesta por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para sumar a Juan Schiaretti al espacio que fue compartida por casi la totalidad de JxC, a excepción del grupo de Bullrich y Macri, y consideró: "A muchos expresidentes los vi dividir a su propio partido porque si él no gana no quiere que los otros ganen. Yo estoy en contra de eso", explicó.Carrió recordó que "ni lo saludaba" a Macri antes de crear Cambiemos en 2015, un espacio que "es mentira" que haya sido fundado por él. Y, para distanciarse aún más, señaló que no le contestó el teléfono "durante cinco meses hasta que un día de enero acepté tomar un café".“Yo nunca me senté en la mesa del padre, ¿está claro? Hay mesas de determinados empresarios a las que no me siento. Hice un sincericidio ¿Vos sos hijo de un mafioso?", cuestionó la líder de la Coalición Cívica que encabeza la lista del larretismo por el Parlamento del Mercosur en la categoría de distrito único.