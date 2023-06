Cafiero bregó por trabajar por Massa presidente tras la baja de Scioli y la fórmula de unidad

(R)El ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Santiago Cafiero, sostuvo que Unión por la Patria ahora, superada la contradicción entre la postura de ir a una PASO que pedía su sector y la unidad que pregonaba el kirchnerismo, debe "trabajar por la candidatura de Sergio Massa”.“Con todos los compañeros y compañeras y aquellos que tenemos responsabilidad de gestión, debemos trabajar para que esa candidatura sea la que los argentinos elijan con esperanza y una actitud positiva, como alternativa a la derecha antidemocrática que se expresa en las otras opciones”, expresó.El funcionario albertista se refirió a la necesidad deponerse "subrayó el titular del Palacio San Martín.En ese sentido, Cafiero explicó su percepción de cómo fue el tránsito de pedir que se dieran las internas a la fórmula de síntesis por la que finalmente optó el peronismo. “Sigo creyendo que la participación política amplia nuestro espacio, pero también hay que escuchar todas las voces. Los liderazgos de nuestro espacio acordaron en avanzar en una fórmula de unidad con Massa - Rossi. Y el sentido de la responsabilidad militante es cuando el peronismo se une, es ponerse a disposición y trabajar sin pedir nada a cambio”, resaltó.“Creo que la participación siempre es útil, la participación genera volumen. Victoria (Tolosa Paz) y yo estábamos muy comprometidos con las PASO, teniendo en cuenta que Cristina y Alberto no iban a estar en las boletas, entendíamos que las PASO eran una posibilidad. Pero luego hubo una solución superadora y hoy estamos trabajando y tirando para el mismo lugar”, reconoció.Finalmente, el ex jefe de Gabinete, quien fue foco de los reparos del kirchnerismo en cuanto a su presencia en la lista para la Cámara baja, advirtió “no hay tiempo para los debates sobre operaciones de prensa o internismo”, en un intento de respuesta a algunos detalles de cómo se llegó a la fórmula de unidad que contó la Vicepresidenta en un discurso, no en una entrevista o en un off.“Tenemos que trabajar todos juntos para conformar ese programa”, dijo, finalmente, en tono conciliador.