Tras un pedido de impugnación, la Corte Suprema define si Jorge Macri puede ser precandidato en CABA

Tras el pedido de impugnación de la precandidatura de Jorge Macri, la Corte Suprema pidió al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que dictamine si el máximo tribunal debe intervenir o no en el caso., dice la breve resolución del máximo tribunal.Se trata del primer paso que se da en toda causa. De hecho, Casal en otros expedientes vinculados a candidaturas dijo que la Corte Suprema de Justicia no es la instancia originaria para tratar esos casos, sino que la causa se debe iniciar en primera instancia. Así lo lo señaló en los reclamos por las elecciones en San Juan, Tucumán y Formosa.La opinión del procurador no es obligatoria para la Corte Suprema. De hecho, el máximo tribunal aceptó intervenir en los casos de Tucumán y San Juan y suspendió las elecciones. Mientras que en el de Formosa no resolvió su postura y las elecciones se realizaron.La presentación fue realizada por Vanina Biasi, precandidata a jefa de gobierno por la lista del Partido Obrero - MST, que es encabezada por Gabriel Solano a nivel nacional en las internas del Frente de Izquierda. Junto con la abogada Liliana Alaniz presentaron una acción declarativa de certeza porque señalan que Macri no cumple con los cinco años de residencia previa obligatorios en el territorio porteño para candidatearse.“El artículo 97 de la Constitución de CABA establece que para ser candidatos hay que ser nacido en el distrito o tener 5 años de residencia previa a la presentación electoral en cuestión. Claramente él hasta hace un mes intendente de Vicente López, Jorge Macri, incumple esta pauta ya que nació en la provincia de Buenos Aires y vivió allí el último tiempo, lo cual es lógico ya que fue electo intendente en 2019″, sostuvo Biasi en su presentación.De esta manera, remarcaron: “Resulta claro que esta ley impide que Jorge Macri sea reelecto para un cuarto periodo en 2023. Por lo tanto, su salto de un distrito a otro para seguir gobernando resulta una forma de violar las leyes que buscan impedir las reelecciones indefinidas”.