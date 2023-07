La Corte Suprema se declaró incompetente para resolver las impugnaciones a la candidatura de Jorge Macri en CABA

La Corte Suprema de Justicia se declaró incompetente para resolver las impugnaciones contra la candidatura de Jorge Macri como jefe de Gobierno porteño por el PRO,

por lo que la Justicia porteña deberá resolver su situación frente a las acusaciones que señalan el ex intendente de Vicente López no cumple con los requisitos de domicilio necesarios previstos en la Constitución porteña.Notifíquese y comuníquese a la Procuración General de la Nación", dice el fallo del máximo tribunal que se conoció este martes.La resolución fue firmada por los dos jueces que el expresiden Mauricio Macri había nombrado por decreto,a quienes se les sumó. Los tres justificaron su posición en lo dictaminado por el procurador general de la Nación, Eduardo Casal , quien días atrás consideró que la Corte no debía intervenir en ese asunto.Acerca de su decisión, el Máximo Tribunal explicó que "solo procede cuando la acción entablada se funda directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, leyes del Congreso, o tratados, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa".Asimismo, los magristados afirmaron que en el caso "no se configura una cuestión federal predominante que determine la competencia originaria" de la Corte, ya que la demanda exige interpretar "cláusulas constitucionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" vinculadas a las condiciones para ser electo jefe de Gobierno del distrito, asunto que concierne a su procedimiento jurídico político que debe realizarse y "tener cumplimiento dentro del ámbito estrictamente local".La impugnación había sido promovida por, precandidata a jefa de gobierno porteño del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U), quien reclamó que el primo de Mauricio Macri no cumple con los cinco años de residencia en la Ciudad de Buenos Aires.“El artículo 97 de la Constitución de CABA establece que para ser candidatos hay que ser nacido en el distrito o tener 5 años de residencia previa a la presentación electoral en cuestión. Claramente él hasta hace un mes intendente de Vicente López, Jorge Macri, incumple esta pauta ya que nació en la provincia de Buenos Aires y vivió allí el último tiempo, lo cual es lógico ya que fue electo intendente en 2019″, sostuvo Biasi en su presentación.Y remarcó que “resulta claro que esta ley impide que Jorge Macri sea reelecto para un cuarto periodo en 2023. Por lo tanto, su salto de un distrito a otro para seguir gobernando resulta una forma de violar las leyes que buscan impedir las reelecciones indefinidas”.Por su parte, el actual ministro de Gobierno porteño sostiene: "Está claro quiénes no quieren que llegue. Los mismos que hacen la mayoría de los piquetes más violentos en la Ciudad". Y asegura que lleva "más de 41 años vividos" en CABA aunque no sean los últimos cinco.