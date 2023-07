Los Macri y Larreta apoyaron a Bullrich por su fundación: "Campaña sucia"

Un atropello más de la IGJ y el Ministerio de Justicia, esta vez contra Patricia Bullrich y su fundación en plena campaña. Celebro que ya falta poco para que dejen de usar la AFIP, la IGJ y las agencias del Estado con el fin de atacar y perseguir a los opositores. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 12, 2023

Los principales dirigentes de Juntos por el Cambio salieron en defensa de la precandidata presidencial Patricia Bullrich luego de la intervención a su fundación, el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil, a través del cual financia su campaña."Un atropello más de la IGJ y el Ministerio de Justicia, esta vez contra Patricia Bullrich y su fundación en plena campaña. Celebro que ya falta poco para que dejen de usar la AFIP, la IGJ y las agencias del Estado con el fin de atacar y perseguir a los opositores", escribió Mauricio Macri en sus redes sociales."Las campañas sucias no tienen lugar en nuestra democracia. Utilizar el estado para perseguir opositores es ABSOLUTAMENTE INACEPTABLE. Todo mi apoyo a @PatoBullrich. El 10 de diciembre esto se termina", expresó Horacio Rodríguez Larreta en sus redes."Desesperado intento del ministro Massa de ensuciar a @PatoBullrich. Tienen miedo de perder y sólo saben hacer campaña de esta manera, con golpes bajos. Esto también va a cambiar. Todo mi apoyo a Patricia", manifestó Jorge Macri, el precandidato a jefe de Gobierno porteño."Primero Olivera, después De Narvaez, ahora Patricia. Pasan las elecciones, pero las campañas sucias del kirchnerismo continúan. No van a parar el cambio, ni inventando mentiras, ni generando miedo. Mi solidaridad con @PatoBullrich", escribió Maria Eugenia Vidal, ex gobernadora bonaerense.Según el comunicado oficial, la intervención fue solicitada por el Inspector General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, bajo el respaldo de los términos del artículo 10, inciso J, de la ley 22.315. "Se desplegaron acciones ajenas a su objeto social y fue utilizado para fines distintos para los que se le otorgó autorización para funcionar", señala el documento.También se detectaron irregularidades contables y administrativas: se verificó un "crecimiento exponencial" de los ingresos y egresos del instituto, "pasando en pocos meses de no tener fondos para solventar los gastos corrientes, a recaudar más de 90 millones de pesos".El ministro de Justicia, Martín Soria, cruzó a la precandidata tras sus cuestionamientos a la intervención: "Dejá la campaña de lado y empezá a explicar el sistema ilegal de recaudación que armaste para tu partido politico, mucho antes de que seas candidata".