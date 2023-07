Santa Cruz: lista colectora de JXC se puso MILEI para robarle votos al libertario

Seguro que si esos tramposos hacen una mala elección, el operador de Adriancito (no es el único pero es el más grosero) hablará de mala elección y que mi nombre estaba en la boleta... https://t.co/rs66f1CHDE — Javier Milei (@JMilei) July 19, 2023

El partido Unidos por Santa Cruz de Juntos por el Cambio se decidió inscribir uno de sus sublemas con el nombre decomo el nombre del precandidato presidencialLa coalición tiene como aspirantes a la gobernación a Claudio Vidal, el periodista Mario Markic, Daniel Gardonio y a Rubén Adrián Ferrara, acompañado en la fórmula por Miguel Eduardo Ernesto Podestá. Ferrara y Podestá se reconocen partidarios del diputado nacional e incluso militan para que llegue a la Presidencia, pero no recibieron su respaldo para presentarse a los comicios., que en realidad no participa con candidatos en la provincia y quien de todos modos no hace pie electoralmente en ninguna.Debido a la Ley de Lemas,Incluso para Daniel Gardonio, quien comparte fórmula con Gabriela Mestelán, de Encuentro Ciudadano, partido que mantiene una clara lejanía con las ideas libertarias manifestadas por Milei.Por su parte, Vidal fue convocado por el líder del macrismo en la provincia, el empresario Eduardo Costa, quien tras intentos fallidos de ser gobernador, optó esta vez por no competir a ese cargo. Tiene un recorrido hoy que tiene terminal en Mauricio Macri a través del empresario y senador Eduardo Costa.Así, el macrismo duro insiste con emparentarse todo lo que puede con Milei, desde anteriores intentos de confluir en un acuerdo con el sector de Patricia Bullrich. Si no puede por el acuerdo apela a un suerte de atajo para captar el voto liberal.Ferrara explicó que “la libertad avanza es un frente electoral en el que lo lidera el Partido Demócrata, ese partido es el que le da sostén a la candidatura de Javier Milei, integrando distintos partidos en distintas provincias”, y que Unidos por Santa Cruz “tiene en común desde lo ideológico muchas similitud con los Demócratas, ya que son de raigambre Ordoliberal”.Incluso precisó que su formación política “está dentro de la línea Liberal aplicada por Ludwig Erhard y liderada por Adenauer en Alemania del 49 (ambos Cristianos Demócratas Liberales). De allí la concordancia con Javier Milei, al menos en la primera etapa de transformación y desregulación a la que adherimos. Creemos en ese modelo para sacar a los argentinos de esta parálisis”, sostuvo Ferrara al medio Nuevo Día.