Ejército en las fronteras y baja de la edad de imputabilidad: Larreta lanzó su plan seguridad con Morales y Pullaro

El jefe de Gobierno de la CABA y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio,presentó este jueves en la ciudad de Rosario su plan de seguridad, el cual tendrá 10 propuestas con ejes en temas como narcotráfico, cambios en el Código Penal, imputabilidad de menores y corrupción.La presentación tuvo como participantes al compañero de fórmula de Larreta, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, junto al ganador de la interna de Juntos por el Cambio (JxC) en Santa Fe del fin de semana pasado, Maximiliano Pullaro.dieron a conocer un plan integral de medidas en el tema de seguridad, que tiene una columna vertebral de 14 propuestas para "El evento se realizó este jueves por la mañana en el Parque de las Colectividades de la ciudad de Rosario. Los ejes centrales del plan, según Larreta, apuntan a medidas concretas para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y mejorar los sistemas de justicia penal en el país., aseguró el precandidato.El plan consta de 14 puntos, entre los que menciona medidas como la creación de un grupo de elite con tecnología de punta en las Fuerzas de Seguridad, impulsar la ley de extinción de dominio para confiscar los bienes del narcotráfico, construir módulos con inhibidores de señal de celulares en las cárceles, la implementación de un nuevo Código Penal y la revisión de la justicia penal juvenil.Mandar al Ejército a blindar las fronteras y controlar que no entren drogas y armas.Con el Ejército en las fronteras, 10.000 nuevos gendarmes y efectivos de la policía federal van a poner el cuerpo en las zonas más críticas del país: 3.000 van a ir a Rosario, 6.000 van a ir al conurbano bonaerense y otros 1.000 a Córdoba.Crear el Grupo de Elite Antinarcotráfico con los mejores agentes de todas las fuerzas. Tendrá el prestigio del FBI y contará con tecnología de punta para enfrentar delitos complejos.Impulsar una ley de extinción de dominio para incautar los bienes de los criminales mientras se resuelve la condena. No van a poder usar su plata robada para comprar sicarios, ni usar sus autos y camiones para trasladar la droga, ni sus casas como bunkers.Construir módulos de máxima seguridad en las cárceles con inhibidores de señal para incomunicar a los líderes de las organizaciones criminales. Además, se construirán cárceles de máxima seguridad bien lejos de las grandes ciudades para que todos los narcos estén presos.Ir a buscar a los prófugos, reactivando el sistema que el gobierno actual no usa y con la tecnología que ya dio resultados: cámaras de reconocimiento facial y equipos especializados de las distintas fuerzas de seguridad.Diputados y senadores aprobarán un nuevo código penal para combatir el crimen organizado. Hoy Argentina tiene un código de más de 100 años que no está preparado para los delitos actuales.Impulsar un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil entre los 14 y los 18 años. Los jóvenes van a ser responsables de sus actos, pero con un trato diferenciado dentro de un régimen especial porque a los 14 años no sos un adulto. Así se evitará que esos chicos entren definitivamente en el mundo del delito y sean usados como soldaditos de los narcos.Lograr una Justicia más rápida a través del nuevo sistema acusatorio federal, con prioridad en Rosario. Los juicios penales serán orales y el poder de investigación lo tendrán los fiscales, para bajar de años a meses la duración de los procesosPromover el juicio por jurados.Brindar asistencia, acompañamiento psicológico, ayuda económica y asesoramiento jurídico gratuito para las víctimas de la inseguridad.Volver a tener el control de las calles de los barrios más violentos llevando más policías, instalando cámaras, sumando luces y llevando servicios básicos.Dar a los policías el entrenamiento y el equipamiento que necesitan. Impulsar un acuerdo federal con los gobernadores para que los policías tengan al menos un año de entrenamiento y que cada uno tenga su chaleco, su arma reglamentaria y Taser, handy y tecnología en el 911 y en las calles.Promover beneficios para los que elijan la profesión, mejorando su salario y facilitando el acceso a la vivienda y a un sistema de salud de calidad.