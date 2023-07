Sigue la guerra porteña de JxC: Lousteau y Jorge Macri discuten por el debate y si se llaman después de las PASO

La interna de Juntos por el Cambio suma un nuevo capítulo, mientras el precandidato a jefe de Gobierno por la UCR,, le exige a su contrincante del PRO Jorge Macri, un debate el ex intendente de Vicente López sostienen que el radical “no es alguien con quien vaya a levantar el teléfono para dialogar”.El nuevo cruce entre los candidatos que se enfrentarán por suceder a Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad se produjo a raíz de las declaraciones del ex Intendente de Vicente López quien consideró que no comparte "ámbitos de trabajo" con su adversario en la interna, situación que no cayó nada bien en las arcas del senador nacional del partido centenario.Respecto a su falta de diálogo con su competidor interno sostuvo: “Que él hable de lo que quiera. Yo voy a hablar de lo que tengo ganas, que son propuestas para los porteños. Me lo cruzo ocasionalmente. No es una persona con la que tenga relación. No hemos compartido ámbitos comunes de trabajo.r”.Del otro lado Lousteau salió a cruzarlo. "", consideró el radical en declaraciones al canal LN+.Y agregó: "Trato todo el tiempo de que exista un debate donde contrastemos propuestas y contemos específicamente qué queremos hacer en seguridad, salud y educación".Al mismo tiempo, se refirió a los dichos del ministro de Gobierno porteño y contestó con ironía: "Nosotros venimos trabajando en la Ciudad hace mucho tiempo, quizás por eso es que no hemos compartido ámbitos de trabajo".Con tono conciliador, subrayó que, de cara a las elecciones generales, “se debe trabajar en una coalición escuchando", ya que explicó que quien "pierda" también "tiene cosas interesantes para aportar". "En el caso de que él tenga una buena propuesta, ¿por qué no la voy a tomar?", soltó.Por último, utilizó los ejemplos provinciales para destacar la importancia de la unidad del espacio en la CABA: "En Santa Fe es un frente de frentes, uno mira San Juan y San Luis y es lo mismo. Creemos en ese método, que es el mismo de Corrientes, Mendoza y Jujuy. Esa es la solución".