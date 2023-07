De CABA a PBA y viceversa: por qué la chicana por el cambio de domicilio cruza halcones y palomas de JXC

A menos de tres semanas para las PASO, los dirigentes de Juntos por el Cambio no se dan tregua y compiten por quien queda mejor posicionado ante el electorado. En esta oportunidad, la discusión por el domicilio de cada precandidato de la coalición se lleva todas las miradas.Néstor Grindetti, precandidato a gobernador bonaerense de la lista de Patricia Bullrich, chicaneó a su adversario del sector larretista, Diego Santilli, por no "ser bonaerense"."Nací en Lanús, viví toda mi vida en Lanús y conozco mucho la provincia de Buenos Aires. Soy bonaerense nativo, no por adopción, ni por importación. Diego (Santilli) la verdad que no sé de dónde es, sinceramente. No sé de dónde es originario, donde nació”, lanzó el ex intendente.Lo cierto es que el ex jefe comunal de Lanús omitió su domicilio actual: vive en un departamento en Caballito y no en la ciudad que gobernó desde 2016.La chicana del ex ministro de Hacienda porteño revive la polémica que hasta la semana pasada atravesó la precandidatura de Jorge Macri, quien fue impugnado por incumplir con la Constitución porteña al presentarse a elecciones en la Ciudad a meses de abandonar su cargo como intendente de Vicente López.El primo del ex presidente resultó favorecido en todas las instancias judiciales de la Ciudad y por la Corte Suprema, que decidió no opinar del asunto como sí lo hizo con San Juan y Tucumán. Sin embargo, el propio Macri cargó contra Santilli por su postulación para diputado nacional por Buenos Aires en 2021."¿Qué dirían si yo quisiera ser candidato en CABA? Sonaría, por lo menos, raro. Extraño. No sé por qué naturalizamos esta idea de Larreta de querer cruzar candidatos. A esta altura me suena a un capricho", había dicho Macri, disconforme con las postulación de Santilli, quien cambió su dirección en el DNI de Palermo a la vivienda que tiene en Nordelta, Tigre. Aunque sigue usando su departamento en el barrio porteño.En este marco, la exgobernador bonaerense María Eugenia Vidal -quien se bajó de la carrera presidencial- aprovecha para llevarse la marca y desviar el foco de impacto para Santilli y Grindetti.En los últimos días, la legisladora nacional tomó la decisión de acompañar a Jorge Macri a una reunión con representantes de los colegios privados en Palermo y que tuvo como objetivo escuchar y analizar las problemáticas que afectan al sector educativo, así como intercambiar ideas y proyectos para el futuro de la educación en la Ciudad.Vale mencionar que hoy Vidal juega a varias puntas en las diferentes internas del PRO. Con referentes en las listas tanto de Larreta como de Bullrich.