Santilli cruzó a Grindetti por acusarlo de no nacer en PBA: "Soy bonaerense y la sociedad ya lo decidió"

El diputado nacional y precandidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, cruzó a su competidor Néstor Grindetti luego de que lo acusara de postularse a un cargo en un territorio del cual no es nativo.En diálogo con CNN Radio, Santill dijo reiteradas veces que prefiere evitar confrontaciones, pero no dudo en responderle al ex intendente de Lanús:, señaló rememorando las últimas elecciones.En este sentido, enfatizó: “Le gané contundentemente, le ganamos con un equipo enorme y contundentemente al kircherismo. La sociedad ya lo decidió".Al respecto, aseguró que la gente le pide "en cada pueblo que no se peleen más" y subrayó: "Mi adversario es el kirchnerismo, es Axel Kicillof".Este miércoles, Grindetti aseguró que es "bonaerense en serio“ y así buscó diferenciarse de su rival larretista en las PASO., lanzó en diálogo con Infobae.