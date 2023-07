Salvarezza destacó la importancia del desarrollo de la industria del litio en Argentina y vaticinó un triunfo de UxP

El ex ministro de Ciencia y Tecnología Roberto Salvarezza destacó la importancia del desarrollo de la industria del litio en Argentina y vaticinó un triunfo de Unión por la Patria (UxP) en las próximas elecciones, al asegurar que la coalición oficialista busca un modelo de país "inclusivo" y que apuesta a la ciencia."Cuando lleguemos a las elecciones de octubre, efectivamente. Lo que ofrece la oposición es lo mismo que hizo Macri. Ya tuvimos un mensaje muy claro de alguno de los candidatos opositores diciendo que sacarían el Ministerio de Ciencia. Lo que vende este neoliberalismo periférico es un país de segundo lugar, que exporta nada más que commodities y cuyo grado de industrialización tiene que ser bajo", aseguró el presidente de la empresa Y-Tec, brazo de investigación y tecnología de YPF.Al respecto, consideró que. "Con todas las dificultades elegiría un gobierno que apuesta a una Argentina inclusiva, una Argentina que sabemos que sin industria no va a ser capaz de albergar a sus 47 millones de habitantes", aseguró en diálogo con "Y arriba quemando el sol"."Nosotros tenemos que apostar a tener mucho más valor agregado, mucha más innovación en nuestra industria y poner esta industria junto con el campo también porque acá no se trata de negar los recursos naturales, por el contrario, pero sí complementarlo y apalancarlo en una industria que tenga toda esa capacidad", opinó Salvarezza.Consultado por la, afirmó que actualmente "estamos en un punto de inflexión". "Si ustedes se remontan a tres o cuatro años atrás, hablar de agregarle valor al carbonato de litio que hoy exportamos estaba prohibido. Uno decía fabriquemos celdas, fabriquemos baterías acá en la Argentina y parecía un disparate. Sin embargo, en estos dos años creo que hemos podido, a través de la fábrica de celdas, de baterías, un poco cambiar el punto de discusión",señaló."A partir de entender todo el proceso tecnológico, se abren un montón de posibilidades de integración de industria nacional a este proyecto que involucra poder fabricar las celdas y las baterías", agregó.Ante la pregunta de la puesta en funcionamiento de la fábrica de celdas, adelantó: "Va a estar operativa en septiembre y estaremos produciendo las primeras celdas que serán ensambladas. Estamos buscando alguna empresa nacional que las ensamble para producir las baterías".