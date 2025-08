Los argumentos que revocan la teoría conspiranóica libertaria contra la expedición submarina en Mar del Plata

Muy bueno pero lamentablemente vamos a tener que reventar todo para sacar petróleo y volvernos ricos https://t.co/wNOx2LwSIH — DAN (@GordoDan_) July 30, 2025

Mientras se lleva adelante la campaña Talud Continental IV, un proyecto que utiliza tecnología hiper avanzada para investigar la vida marina en el cañón submarino ubicado a 300 km de la costa de Mar del Plata, el brazo digital de La Libertad Avanza, liderado por Daniel Parisini (Gordo Dan), intentó quitar prestigió a la misión encabezada por científicos argentinos al divulgar una teoría conspiranóica que apela a que persigue intereses extranjeros para restringir la explotación offshore.Con base en posteos del Gordo Dan y otros tuiteros seguidores de Javier Milei, y a través de un medio afín al oficialismo violeta, como lo es La Derecha Diario, trascendió la idea de que la campaña financiada por el Schmidt Ocean Institute e impulsada por miembros del Centro Nacional Patagónico (Cenpat) y del Conicet sería en realidad una operación cargada de intereses británicos diseñada para frenar la exploración petrolera en aguas argentinas conducidas, por ejemplo, por YPF.Sin embargo, la teoría queda desacreditada ante la evidencia histórica que demuestra que dicha exploración en el Mar Argentino no es una iniciativa reciente ni exclusiva del actual gobierno, sino que fue reforzada durante la última gestión del peronismo. Los argumentos, demuestran la veracidad de la investigación y su carácter fundamental para el conocimiento ambiental del Mar Argentino.1) Antecedentes científicosTalud IV es la continuación de una serie de campañas iniciadas hace más de una década. El portal EcoNews recordó que “en 2012 usaron pequeñas redes de arrastre para extraer material del cañón y estudiarlo”. Desde entonces, científicos argentinos realizaron Talud I, II y III, lo que demuestra una continuidad institucional. Por la iniciativa, el CONICET fue calificado por SCImago como el mejor organismo científico gubernamental de América Latina.2) Expediciones a escala mundialLa campaña argentina no es una excepción ni un invento local, sino que se enmarca en un modelo de investigación global sobre ecosistemas submarinos. Al menos cinco casos similares se pueden identificar en países con intereses energéticos: el Cañón de Monterrey en Estados Unidos, el Cañón de Nazaré en Portugal, el Cañón de Perth en Australia y el Cañón de Kaikoura en Nueva Zelanda. Estos estudios permiten hallar especies únicas, comprender procesos oceánicos y evaluar el impacto humano.3) El peronismo contribuyó a su desarrollo y no contradice la política energética actualPese a que libertarios la presentan como un operativo “anti-YPF”, la expedición comenzó a planificarse en el marco del gobierno de Alberto Fernández, y no se opone a los proyectos de exploración offshore. Tal como lo explicó el CONFEDI, “la continuidad de estas políticas se hace visible en este caso tanto en el Yacimiento Vaca Muerta, puesto en marcha por el gobierno de Cristina Kirchner y continuado por los de Mauricio Macri y Alberto Fernández, como en el llamado a licitación de la exploración offshore en el Mar Argentino Norte, hecho por el gobierno anterior y retomado por el actual.”4) La propia expedición es útil para proyectos hidrocarburíferos.El jefe de la misión, entrevistado por EcoNews, declaró: "Las petroleras probablemente estén interesadas. Cuando hicieron estudios de impacto ambiental, levantaron los trabajos que hicimos porque no hay información y es muy costosa”. En esa línea, destacó que “todos estos datos quedan disponibles”, lo que significa que los informes del CONICET son de libre acceso y pueden ser utilizados por empresas energéticas para abaratar sus propios estudios.5) Fines científicos, educativos y de público alcanceLa finalidad de la expedición apunta a "estudiar la distribución de especies y su relación con variables ambientales, topográficas y oceanográficas”, describió el Conicet en su página oficial. Asimismo, sostuvieron que los resultados se destinarán a la producción de modelos 3D, materiales para museos, clubes científicos y escuelas. El carácter de público alcance es reforzado por el Grupo de Estudio de Aguas Profundas de Argentina (GEMPA), que comparte en redes los descubrimientos de cada jornada. Además, lo novedosos de la expedición es que se transmite en vivo por stream, algo inédito para la ciencia argentina.