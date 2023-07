Las Abuelas de Plaza de Mayo encontraron al nieto 133, hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho

Las @abuelasdifusion encontraron al nieto 133 ❤️



Otra inmensa victoria de su incansable lucha en este largo camino de Memoria, Verdad y Justicia.



Gracias Abuelas, por devolverle la identidad a todo un pueblo que las acompaña. pic.twitter.com/o4DjF3iuLq — Alberto Fernández (@alferdez) July 28, 2023

Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron el hallazgo y restitución de la identidad del nieto 133, hijo Cristina Navajas y Julio Santucho y nieto de Nélida Navajas, fallecida en 2012.", sostuvieron la Abuelas al realizar la conferencia de prensa estes viernes en la Casa de la Identidad en el Espacio Memoria y Derechos Humanos -exESMA."Encontramos al hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, el nieto de la Abuela Nélida Navajas", afirmó Estela de Carlotto, en el comienzo del emotivo acto y señaló: "Es desde el amor, que anima a que los que saben puedan decir lo que saben y los que dudan se acerquen", agregó Carlotto.Sus papás, Cristina y Julio, integraban el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-ERP). Se habían conocido en los pasillos de la facultad, en 1971 se casaron, tuvieron en 1973 a su primer hijo, Camilo, y en 1975 a Miguel.mientras se encontraba en el domicilio de su cuñada, Manuela. Junto a ellas se llevaron también a Alicia Raquel D´Ambra. Cristina estaba embarazada de dos meses y en aquel entonces era docente. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que estuvo detenida en los CCD "Automotores Orletti", "Proto Banco" y en el "Pozo de Banfield".", contaron en la conferencia las Abuelas de Plaza de Mayo.Tras el fallecimiento de Nélida,hermano del nieto 133, continúo la búsqueda con la institución. “Este es uno de los momentos más luminosos de mi vida, mi primer pensamiento son para mi mamá y abuela que siguen viviendo en mí", expresó Tano Santucho en la conferencia y señaló: ", cómo pudo seguir luchando y defendiendo la vida". “Me llena de un orgullo inconmensurable”, expresó.Y remarcó que, "no sólo para mí, sino para la sociedad como todas las abuelas que aún sin tener la certeza del nacimiento de su nieto, mantuvo en los peores momentos esa búsqueda y me transmitió esa certeza con la que pude continuarla. Esta búsqueda no se puede sostener sin el acompañamiento de todos y todas”, subrayó Miguel Santucho., el 26 de julio de este año fue citado por la CONADI y le comunicaron que es hijo de Cristina y Julio, y entonces comenzó a notificarse a la familia Santucho.Se trata deLas últimas habían sido en diciembre de 2022, cuando ese mismo mes y con solo días de diferencia se les devolvió la identidad biológica y de historia a dos hijos nacidos en cautiverio y de familias víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar.El presidentecalificó este viernes como "otra inmensa victoria de su incansable lucha" el hallazgo del nieto 133 anunciado esta mañana por Abuelas de Plaza de Mayo y pegó en las redes sociales imágenes del encuentro que mantuvo con una delegación de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam) donde se celebró la noticia."Las Abuelas encontraron al nieto 133.Otra inmensa victoria de su incansable lucha en este largo camino de Memoria, Verdad y Justicia", escribió el Presidente desde su cuenta personal de Twitter.Allí agregó: "" junto al video donde Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, remarca que se trata de un día "muy feliz porque las queridas abuelas han recuperado al nieto 133".