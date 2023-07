Agustín Rossi: "Veo dirigentes opositores improvisados y con poco conocimiento del Estado"

El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP),, valoró la “capacidad de estadista” de su compañero de fórmula,y apuntó contra la oposición que propone, según él, candidatos "improvisados" y con "poco conocimiento del Estado”.Yo veo dirigentes opositores tan improvisados, con tan poco conocimiento del Estado, de la economía, que digo 'Ay, mamita', las diferencias son notables", consideró Rossi en claraciones a Radio 10.El jefe de Ministros reiteró que "es importante pedirle a todos que vayan, que participen, que voten" en las elecciones, al tiempo que exhortó a sus militantes a que "hablen con cada uno de los argentinos". "Si cometimos errores, ya lo hemos dicho, Sergio lo ha dicho en su discurso. Todos en el Gobierno pensábamos que las cosas iban a ir mejor, que no nos iban a tocar esta serie de eventos externos que nos han complicado", insistió Rossi.En ese sentido, advirtió que "" y dijo que "el pasado en la Argentina es (el expresidente Mauricio) Macri y quienes representan sus ideas". Y aseguró que sabe de las "dificultades" peroTras los comicios en Chubut, donde Juntos por el Cambio ganó por 1,6% a UxP, el jefe de Gabinete consideró que se "ha hecho una excelente elección". "Anoche yo me había comunicado con ellos. Obviamente que vamos a esperar con prudencia el resultado definitivo. Pero", añadió.Consultado acerca de la baja participación y el aumento del voto en blanco en las últimas elecciones provinciales, Rossi analizó que "no son los mejores escenarios para fortalecer nuestra democracia" y juzgó que "sobre eso tenemos que trabajar"."Yo les digo a los argentinos, para que lo transmitan a todos:Hay que elegir quién más te interpreta, con quien tenés más cercanía", enfatizó.Al volver sobre la oposición, Rossi opinó que "tendría que haber un poco de compostura por parte de los dirigentes opositores y de aquellos economistas liberales que celebraron el regreso del Fondo a la Argentina"."Al Fondo a la Argentina no lo trajimos nosotros. El Fondo es un peludo de regalo que nos dejó Macri. Esto está auditado por la Auditoría General de la Nación (AGN), donde quedó perfectamente establecido que el 70% de esos 45 mil millones de dólares fue para pagarle a acreedores privados, y el otro 30% se fue a fuga de capitales", puntualizó.En esa línea, el jefe de Gabinete afirmó: "Nosotros lo que estamos haciendo -explicó- es tratar de que esa deuda y esas políticas que siempre el Fondo plantea sean lo menos lesivas para la economía y la sociedad argentina".Y aseguró que "dentro de poco tiempo, noviembre-diciembre, va a cambiar la perspectiva económica de la Argentina y el año que viene va a ser de crecimiento".Frente a lo que insistió en que la "figura política" de Massa "viene creciendo en forma permanente y continua durante todo este tiempo". "Lo que hemos recibido en esas movilizaciones multitudinarias en esas provincias del interior profundo de la Argentina nos hace pensar que nuestro mensaje está llegando al conjunto de la sociedad", expresó Rossi sobre la reciente campaña en el norte.