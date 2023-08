Dónde están los dólares y las reservas del BCRA que Bullrich en modo Tío Rico quiere mostrar en TV

creer que las reservas están en una gran bóveda, como aquella a la que ingresaba y se tiraba a nadar Tío Rico, el pato multimillonario de Disney que nadaba entre monedas de oro y bolsas de billetes, o como el famoso banco de las películas de Harry Potter conocido como Gringotts. Pues bien, la realidad no es como en el mundo de los magos ni como en disneylandia

La mayoría de las reservas internacionales están registradas electrónicamente, es decir no existen en tanto "dinero físico" que pueda mostrarse

Ante periodistas que con timidez la dejaron expresar ideas económicas que carecen de sentido racional, la precandidata presidencial de Juntos por el Cambioanunció en LN+ que si resulta electa para ese cargopara "decirle a la gente a corazón abierto cómo está el país", en términos de queLo que hizo la ex ministra dees, sencillamente,, dijo sin ruborizarse ante Jonatan Viale, que la festejó.Luego hubo un tibio intento por corregirla y explicarle que las reservas del Banco Central no son dólares físicos que se guardan en una bóveda, pero Bullrich no entendió e insistió: "No están porque hay reservas negativas"., ironizaron, según Ámbito Financiero, desde la City tras la entrevista y el papelón de la ex titular del PRO.Estanislao Malic, economista y coordinador de la diplomatura en Finanzas de la Universidad de Quilmes (UNQUI), explicó al mismo medio que las reservas "son activos financieros, no se guardan en una caja".. “Si Bullrich entra a las bóvedas del BCRA se va a encontrar con el oro que Federico Sturzenegger no se pudo llevar a Londres”, también se burlaron.. Hasta 2017, se almacenaban en la entidad, pero, ese año, el ex banquero central de Mauricio Macri dispuso enviar a Londres USD462 millones en lingotes, es decir, unos 11.000 kilos del metal precioso que forman parte de las reservas.Buscaba hacer operaciones de carry trade y obtener rentabilidad sobre los lingotes. Por suerte no pudo llevar todo a la timba y una parte de esas reservas en oro quedó en las bóvedas del Central.Lo que sí hay en las bóvedas del BCRA es el manejo del efectivo, es decir, lo que se necesita para abastecer a los regulados. En este sentido, hace unos días trascendió que el Central importó dólares para abastecer a los bancos. Según explican en el mercado, “hay entidades privadas que importan billetes para respaldar los depósitos de los ahorristas”.Los bancos importan dólares billete del exterior a tal fin, principalmente del Bank Of America, muchas veces porque les resulta más barato que comprarlos al BCRA, pero también el regulador monetario los trae del exterior para abastecer a sus regulados.Ese efectivo está en las bóvedas del edificio de la calle Reconquista. Por otro lado, esos dólares conviven con los pesos que están destinados a abastecer de billetes a los bancos.Por otra parte, el dinero en la actualidad se moviliza principalmente de forma electrónica. Los importadores no van a pagar con billetes ni a los exportadores se les abona en papel. Existen las transferencias.Es por eso que las únicas reservas materiales que tienen los bancos centrales son en oro. “No es una cuestión únicamente del BCRA, sino que pasa en todos los reguladores monetarios del mundo”, explican.El resto está depositado en instituciones como el BIS, la Reserva Federal (FED) u otros custodios de recursos de los bancos centrales. Esta modalidad, les permite a los países obtener rentabilidades (no muy elevadas, pero seguras) por sus activos.