A días de las PASO, otro cambio en las reglas de las elecciones y el escrutinio en CABA profundiza el escándalo

El juzgado Federal a cargo de María Romilda Servini efectuará el escrutinio definitivo de los cargos nacionales y brindará asistencia al Tribunal Electoral de la Ciudad para el escrutinio definitivo de los cargos locales.

con la nueva disposición por parte del juzgado Federal a cargo de Servini y del Tribunal Electoral porteño a pocos días de las eleccones, las urnas iran por separado y a dos espacios lejanos entre sí. Como consecuencia, los partidos tendrán que mandar fiscales a un lugar para la elecciones nacional de CABA y a otro para las de CABA locales. Lo que aún es una incógnita si Costa Salguero será el lugar donde albergue el centro de cómputos.

el desdoblamiento -con boleta electrónica incluida- no solo generó revuelo interno en JxC sino también sigue despertando suspicacias en el resto de los partidos que competirán en las elecciones porteñas. Hasta el momento, los delegados partidarios presenciaron una prueba del software donde presentaron al menos 15 objeciones sobre el diseño propuesto por el Instituto de Gestión Electoral porteño de la pantalla con la oferta de candidatos y candidatas que tendrá la máquina en la cual se votarán los cargos locales. A esto, se le suman denuncias por la licitación de las empresas que lo llevará a cabo.

Según pudo saber Pol Arg de especialistas y dirigentes con amplia trayectoria en procesos electorales, el costo de las elecciones porteñas sale casi lo mismo que las nacionales. Casi 4 mil millones de pesos es el costo de todo el proceso logístico en CABA, un dato que figura en el pliego de contrataciones.

Trastos, el juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 con competencia electoral y el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires acordaron realizar el escrutinio definitivo de las elecciones en la Ciudad de manera autónoma entre los cargos nacionales y los cargos locales.El esquema de custodia de las urnas y la documentación duranteLas urnas de la elección nacional quedarán en resguardo en los salones de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que las urnas de la elección concurrente de las autoridades locales se alojarán en el Pabellón Europa del Parque Olímpico del Parque Roca.De esta manera,Cabe recordar que se realizarán elecciones concurrentes por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires, por lo queEsta decisión generó idas y vueltas en JxC. Un sector de la coalición opositora lo leyó como un gesto de Horacio Rodríguez Larreta a favor del radical Martín Lousteau, quien competirá por la jefatura de Gobierno porteño con Jorge Macri. El primo del ex presidente es ampliamente respaldado por la otra precandidata presidencial, Patricia Bullrich.De esta manera,Por otra parte,Ese lugar es elegido históricamente por el PRO y Juntos por el Cambio (JxC) para reunirse en las jornadas electorales y hasta podría repetir como búnker para las PASO de este año. Pero teniendo en cuenta la nueva disposición desarrollada en esta nota, restará saber si finalmente eso podría llevarse a cabo. El resto de los partidos cuestionan la premura con la que se están tomando las decisiones, a diez días de los comicios.De acuerdo con una resolución del Instituto de Gestión Electoral (IGE) de la Ciudad de Buenos Aires, la firma "Centro Costa Salguero SA, recibirá un pago millonario de $128.384.000 por la "Provisión de un Espacio para emplazar el Centro de Cómputo y Monitoreo de las elecciones de la Ciudad Autónoma donde se llevará a cabo el Escrutinio Definitivo del Distrito".El acto administrativo fue por contratación directa por exclusividad -como suele hacerlo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- comenzó el 28 de julio y cuatro días después logró la aprobación por parte del IGE para el alquiler de los pabellones 5 y 6 y la playa de estacionamiento E del complejo situado en la costanera norte porteña.El pre candidato a jefe de Gobierno porteño de Unión por la Patria,se refirió a las desprolijidades sobre el proceso electoral en el distrito: "No se puede cambiar el sistema de votación para favorecer a tu partido, tenés que pensar en la gente".Además, remarcó que "el funcionario encargado de las elecciones en la ciudad renunció después de 10 años de ocupar el cargo y Servini se enteró por televisión que cambiaron el sistema".En diálogo con Radio con Vos,en pos de mantener el gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Y argumentó: "Cuando llegas al poder manejas punteros, manejas pauta publicitaria, tenés relaciones con los jueces, haces big data. Todas cosas que nosotros no tenemos".Con respecto al servicio de contratación de Costa Salguero, este contempla un período de 36 días que abarca todas las instancias electorales- las primarias, las generales y el eventual balotaje- para el alquiler de 4.852 metros cuadrados conformados por los sectores de acceso, confitería del pabellón 6; unos 4.343 metros cuadrados del pabellón 5 y unos 6.400 metros cuadrados del estacionamiento.