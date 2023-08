Martín Marinucci: "Con Mauricio Macri ha habido un ferrocidio"

A sólo 8 días de las PASO, el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, diferenció al oficialismo que busca “la reconstrucción de la Argentina” de la gestión de Juntos por el Cambio y advirtió que durante el gobierno de Mauricio Macri “ha habido un ferrocidio”."Hay varios candidatos de derecha que creen que los trenes son algo deficitario, es algo que no tiene que existir, es algo melancólico y que hasta cuando el tren llega a un nuevo pueblo se ríen increíblemente, bueno", diferenció Marinucci en declaraciones Y arriba quemando el sol por Radio Rebelde al tiempo que recordó que durante la gstión de Mauricio Macri "cerraron una empresa ferroviaria como Forotrenes en la provincia de Buenos Aires dejando muchos trabajadores y trabajadoras sin sostén, dejando muchas localidades sin que el tren llegue, no avanzaron en recuperar kilómetros de vía".Al respecto, el titular de Trenes Argentinos valoró que el hoy candidato a presidente de Unión por la Patria,, que "en ese momento era el presidente de la Cámara de Diputados, le llevamos cuál era nuestra idea del sistema ferroviario para poder recuperar el sistema y fuedespués de 51 años un tren ha vuelto con pasajeros campos y a ser un servicio urbano que permite conectar permanentemente generando oportunidades".sino en términos por lo menos de 20, en un sistema que ha sido no hace falta por ahí la historia pero", remarcó Marinucci.Al respecto advirtió que "la reconstrucción es muy compleja, muy costosa y también lleva tiempo". "Si la pensaba en cuatro años estaría diciendo bueno 'ya he logrado todo lo que me propuse', la verdad que fui logrando en función de lo que nos habíamos planificado de cuántos trenes regionales queríamos cuánta expresión de los trenes de larga distancia cuánto material rodante..", amplió.De cara a las elecciones subrayó: "Me propuse que los distintos sectores políticos se comprometan a sostener la continuidad del desarrollo, aunque sean parte de quienes gobernaron entre 2016 y 2019, es una política que debe continuar independientemente el gobierno que conduzca el país a partir de diciembre o quien sea el presidente de Trenes, estoy convencido que va a sostener esta política pública, deseo que el próximo presidente de Trenes Argentinos continúe sobre esa misma idea", concluyó.