Bullrich comparó el caso Morena con un caso de gatillo fácil y la madre de la víctima salió a cruzarla

La precandidata a presidente deinsistió este miércoles en capitalizar la muerte de Morena Domínguez, tras un robo en Lanús. En este caso, la ex ministra de Seguridad comparó el fallecimiento de la jóven con el caso de "gatillo fácil" de Blas Correas.enumeró en una conferencia de prensa en Córdoba.En ese marco, señaló que decidieron "suspender las actividades de nuestra campaña en Córdoba" y agregó: "Vinimos igual, porque era importante no fallarles. Nosotros vamos a tener mano firme y eso implica cuidar a la ciudadanía de verdad". Tras esta conferencia de prensa, Bullrich afirmó a LN+ que en caso de ser electa presidenta, enviará al Congreso el proyecto de baja de la ley de imputabilidad y volverá a instalar el Servicio Cívico Voluntarios en Valores que se había impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri cuando ella era ministra de seguridad.Soledad Lacia, madre del joven Blas Correas asesinado por la policía de Córdoba en 2020, repudió a la precandidata a presidente Patricia Bullrich por comparar el homicidio de su hijo con el crimen de la niña Morena en Lanús. En una entrevista en El Destape Radio, la mujer denunció a la dirigente del PRO por utilizar crímenes para hacer campaña."Con Bullrich estuve sentada hablando y contando del caso de mi hijo, porque cuando ella hablaba de mano dura yo quería saber si esa misma mano dura la iba a tener para los policías que actuaran mal", contó Lacia en una entrevista con Roberto Navarro. Luego agregó:Un Tribunal integrado por jurados populares condenó en abril a once policías por el homicidio de Blas Correas y determinó que los dos policías que recibieron prisión perpetua efectuaron los disparos, otros ocho encubrieron el hecho y el restante dio un falso testimonio. En el fallo de 24 páginas se estableció que Javier Catriel Alarcón (35) y Lucas Damián Gómez (37) fueron coautores de los delitos de "homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de la fuerza policial" (en perjuicio de Valentino Blas Correas)".El crimen ocurrió la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Juan Cruz Camerano Echevarría (20) conducía un Fiat Argo blanco, junto a cuatro amigos y compañeros de colegio: Valentín Blas Correas, Camila Toci, Cristóbal Bocco Camerano y Mateo Natali, ahora mayores de edad pero que al momento del hecho tenían 17 años.Cuando circulaban en la zona de avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas en el sur capitalino, se había montado un control policial de prevención en donde los efectivos hicieron señas al conductor para que aminore la velocidad, pero al acercarse al puesto de seguridad decidió acelerar y continuó la marcha.El expediente detalló que el cabo primero Gómez, "con intención de matarlos" efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria contra el automóvil, en tanto su compañero el cabo primero Alarcón, "en acuerdo tácito (con Gómez) y aportando al plan común de dar muerte a los ocupantes del vehículo", también efectuó dos disparos "a sabiendas que no había justificación legal para ello".Las pericias determinaron que uno de los cuatro disparos efectuados por el suboficial Gómez impactó sobre la zona de la escápula derecha de Correas, que le ocasionó la muerte. Los demás ocupantes no sufrieron heridas, no obstante, uno de los disparos traspasó el apoyacabeza y la capucha del adolescente Bocco Camerano, a milímetros de su cráneo.