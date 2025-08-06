Castañeira otra vez candidata: ¿logrará alguna banca?

Manuela Castañeira confirmó que será candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas. El anuncio se realizará este viernes en el Teatro Picadero, durante un encuentro de "candidates anticapitalistas" donde también se presentarán postulaciones de su espacio en otras secciones electorales.

En tono confrontativo, también apuntó contra el gobernador Axel Kicillof, a quien acusó de no tener “un programa alternativo al de Milei”. Según Castañeira, ese vacío de propuestas abre una oportunidad para que sectores de base del peronismo “miren hacia la izquierda” y se sumen a su fuerza.Su plataforma propone una salida anticapitalista con medidas concretas como un salario mínimo de 2 millones de pesos, destinado a combatir el pluriempleo y la flexibilización laboral. “Hace falta un programa que defienda a les trabajadores, no más ajuste”, planteó.Además de Castañeira, el Nuevo MAS presentará a Federico Winokur y Violeta Alonso como candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, y a Héctor Heberling como senador. También habrá listas propias en Córdoba y en distintas secciones bonaerenses, en un armado que buscará superar el histórico techo electoral de la izquierda trotskista.