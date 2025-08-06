Efecto Milei: cae la producción argentina y crecen las importaciones de carne desde Brasil por los altos costos locales

De acuerdo a una nota de Data Clave, Argentina importó más de 1.000 toneladas mensuales de carne vacuna desde Brasil durante el primer semestre del año, en un fenómeno que marca un récord estacional desde 1997 y enciende alertas en el país históricamente asociado a la producción bovina. La combinación de apertura comercial y precios internos en alza generó condiciones favorables para que los frigoríficos recurran a carne importada.

“En algunos momentos del año se pagaron casi 5 dólares por kilo de novillo. Esto presionó los márgenes y favoreció la importación”, explicó Diego Ponti, analista del grupo AZ. Con precios altos en góndola, el consumo de carne cayó a un promedio de 50 kilos por habitante, lejos de los 75 kilos que supo alcanzar en otros años.En paralelo, las exportaciones de carne vacuna bajaron un 30% por pérdida de competitividad. Aunque Argentina sigue siendo un actor relevante en el mercado internacional —con ventas por US$ 3.400 millones en 2024, principalmente a China—, el panorama local es complejo. “Otros países también importan carne para manufactura, no es una anomalía”, sostuvo Fernando Herrera, presidente de la APEA.