Grave: murió un hombre tras ser reprimido por la Policía de CABA en el Obelisco

Durante una manifestación llevada a cabo en el corazón de la capital, las fuerzas policiales de la ciudad intervinieron de manera enérgica, dando lugar a un enfrentamiento que tuvo como consecuencia varios heridos y arrestos. En la tarde de este jueves, las agrupaciones Votamos Luchar y Rebelión Popular convocaron a una asamblea en el emblemático Obelisco. Lamentablemente, el evento se tornó violento cuando la Policía de la Ciudad respondió con represión. Entre los afectados se encuentra al menos una persona que sufrió heridas graves y requirió traslado inmediato a un centro hospitalario, así como múltiples individuos que fueron detenidos en el marco de la confrontación.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires (Caba) mató al militante Facundo Molares, tras la represión a una manifestación pacífica de dos organizaciones sociales -Votamos luchar y Fogoneros-, quienes con un acto, y sin cortar el tránsito, rechazaron la "farsa electoral".

Esto es tremendo. La policía no sabe o no quiere hacerle RCP. En cualquier caso es gravísimo. Lo dan vuelta porque una mujer que filmaba alerta sobre que estaba morado. Qué estaban haciendo? Un acto en el obelisco.

Larreta y Burzaco son responsables de este escándalo

"Le pisaron la cabeza y el compañero ya estaba inconsciente. Pedíamos que llamen a la ambulancia pero no nos dejaban ni acercarnos. Nos estabamos retirando y paso todo esto, no se entiende por qué lo hicieron. No sabemos si está vivo o muerto. Yo lo vi muerto, estaba morado", dijo una de las manifestantes en diálogo con C5N..

Se trata del fotoperiodista Facundo Molares quien fue asesinado por la Policia de CABA. Diversos videos capturaron los momentos posteriores a la represión, mostrando a personas en el suelo siendo detenidas por las autoridades.Añadió además: