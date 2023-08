La Justicia detectó fallas en los DVD para 48 máquinas de Voto Electrónico de 5 establecimientos en CABA

La jueza electoral María Romilda Servini detectó que los DVDs que se iban a utilizar en 5 escuelas porteñas para configurar 48 máquinas de Voto Electrónico tenían una falla grosera: estaban configurados con candidatos de una Comuna distinta a donde iban a ser utilizados. Le advirtió de esta nueva irregularidad al Instituto de Gestión Electoral (IGE), que convocó a los partidos que competirán el domingo a una reunión donde van a corregir esos desperfectos y luego demoró el encuentro porque, alegaron, estaban haciendo pruebas en el sistema.Improvisación total, todo a pocas horas de los comicios, y una pregunta latente: ¿cómo saber si no hay más errores o configuraciones tramposas aún sin detectar en los 8.769 DVDs que requieren todas las máquinas de votación de CABA? Este es un nuevo capítulo que se suma al vademecum de irregularidades, desprolijidades y trampas que acumula el entuerto electoral que armó Horacio Rodríguez Larreta para las elecciones porteñas al imponer el Voto Electrónico para votar las autoridades locales el mismo día que se vota en papel para los cargos nacionales, tal como informó El Destape.La jueza electoral Servini le advirtió de esta situación al Director del IGE Federico Fahey, designado a dedo por Rodríguez Larreta sin los dos tercios de los votos de la legislatura que requiere el cargo.El oficio de Servini a Fahey dice que "atento a lo exiguo de los plazos del cronograma electoral en curso, hago saber a Ud que habiéndose compulsado el interior de los bolsos destinnados a los delegados electorales (...) se pudo constatar que las Comunas identificadas en el material electoral destinado a las máquinas electrónicas -credenciales de autoridad de mesa y m aterial a ser entregado a las 18hs al técnico- no coinciden con los números de urna". En criollo, mandaron DVDs equivocados con candidatos equivocados.Los establecimientos afectados son el Colegio Santo Tomás de Aquino, UNA Departamento de Crítica de Artes, el Colegio Industrial León XIII, el Club Harrods Gath y Chavez y la Escuela Integral Interdisciplinaria N 2."En consecuencias -dice el oficio firmado por la jueza electoral Servini- solicito con carácter de muy urgente que el día miércoles 9 de agosto del corriente año subsane dicho error". Desde el IGE convocaron a los partidos políticos para la corrección de esto y ahí detallaron que eran DVDs para 5 establecimientos que representan 48 urnas/máquinas de votación los que estaban fallados.El IGE, sin embargo, dijo que el error era de la jueza Servini. Al convocar a los partidos a la regrabación de los DVDs escribieron: "Es preciso manifestar que los mentados establecimientos se encontraban bien georeferenciadas y en línea con la descripción del listado facilitado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 con competencia electoral en el Distrito Capital Federal (JFE)-figuraban en la comuna a la cual pertenecen geográficamente-. A pesar de lo expuesto, el JFE dispuso los mentados establecimientos en otras comunas a las que pertenecen. En tal entendimiento, y considerando que este error de interpretación se percibe en el padrón, y con el fin de solucionar este inconveniente, se procederá a grabar el software definitivo especifico con la oferta electoral de la comuna a la que estos establecimientos pertenecen actualmente y las credenciales necesarias para los mismos".Lo que sucedió es que grabaron los DVDs en base a la Comuna donde está la escuela y no a la Comuna donde vive el elector. Entonces si una persona vive en Comuna 10 pero vota en Comuna 11 le iba a aparecer los candidatos a comuneros de la 11, no de la 10. En lugar de reconocer esta nueva muestra de improvisación culparon a la jueza Servini por la distribución de las escuelas y la confección de los padrones.La improvisación no terminó ahí. Desde el IGE convocaron a las 15hs para el Centro Cultural San Martin, pero luego lo aplazaron a las 18. "Esta prórroga -informaron- se debe a que es imprescindible para el correcto funcionamiento del sistema hacer pruebas de testing a fin de garantizar que el proceso se desarrolle con total normalidad. Estas pruebas de testing se retrasaron debido a que en el día de hoy se desarrollaron las pruebas de conectividad a fin de asegurar la transmision de datos. Les pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y esperamos que sepan entender". No llegaron con los tiempos de prueba y pospusieron el encuentro.Estas fallas que encontró la Justicia electoral son en 48 DVDs. Se requiere un DVD por mesa electoral. En las elecciones porteñas hay 7.326 mesas para ciudadanos argentinos y 1.443 para extranjeros residentes, un total de 8.769 mesas con sus 8.769 DVDs. ¿Se controlaron todos o una muestra? No hay información al respecto. Lo concreto es que es prácticamente imposible controlar la totalidad de los DVDs que son, al fin y al cabo, los que van a determinar buena parte del funcionamiento de las máquinas de Voto Electrónico.