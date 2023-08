Kicilof y Massa visitaron el centro de computos de UxP: "Los jovenes está comprometidos con el futuro de nuestro país"

En un encuentro con jóvenes militantes de UP que también estarán involucrados en las operaciones del centro de cómputos y control electoral, Sergio Massa expresó su gratitud por el compromiso y el arduo trabajo que están llevando a cabo. Durante la recorrida, Massa compartió una charla directa con los jóvenes, enfatizando la importancia de estar alerta para garantizar una fiscalización efectiva de la elección.

El centro de cómputos de UxP será el epicentro de la recepción de telegramas provenientes de los fiscales de su fuerza ubicados en cada mesa electoral en todo el país. La carga y el procesamiento de esta información permitirán llevar a cabo el control tradicional de la elección, una tarea que realiza cada partido para asegurar la transparencia del proceso.Por su parte,valoró profundamente el compromiso y la dedicación militante que demuestran los jóvenes de UP. Remarcó que este compromiso refleja una auténtica dedicación al futuro de la nación. Massa también se unió a estas palabras de elogio, resaltando la presencia activa de la juventud en esta tarea y su compromiso con el futuro de Argentina.Es importante destacar que el Comando Electoral de UP operará en la calle Bartolomé Mitre, mientras que el bunker estará instalado en el Complejo C, ubicado en el barrio de Chacarita. En este último lugar, los candidatos esperarán los resultados de las elecciones del domingo.El precandidato Sergio Massa será uno de los primeros en ejercer su derecho al voto, ya que emitirá su sufragio a las 8 de la mañana en la Escuela N°45, ubicada en la intersección de Alvear 1430 y Chacabuco, en Tigre.