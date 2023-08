Alberto Fernández votó en Puerto Madero y confirmó que esperará los resultados en Olivos

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, votó a las diez de la mañana en al UCA de Puerto Madero y confirmó que no asistirá al búnker de Unión por la Patria. "Vamos a esperar los datos en Olivos, con algunos ministros y amigos", manifestó tras emitir susu voto en la UCA de Puerto Madero. En ese sentido, afirmó: "Yo estoy gobernando, yo no soy candidato",Por otro lado, el mandatario resaltó: "Siempre que se vota la Argentina es un país mejor. Estamos cumpliendo 40 años de democracia, por lo tanto es un día importante. Por eso le pido a todos los argentinos que vayamos todos a votar, porque es el modo de expresar nuestros derechos".Fernández estimó que habrá segunda vuelta: "Este es un proceso electoral que terminará seguramente en noviembre", enfatizó. Además. destacó que el voto electronico en CABA "es muy fácil y funciona muy bien".Para finalizar, subrayó que "los próximos días tienen que ser tranquilos, porque que los argentinos voten no debe intranquilizar a nadie".