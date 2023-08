Grave y previsible: la Justicia denuncia que el 30% de las máquinas de voto electrónico no anda en CABA

La jueza federal con competencia electoral de la ciudad de Buenos Aires, María Servini, fue durísima con el voto electrónico concurrrente que impuso Horacio Rodríguez Larreta en el marco de su interna política en el PRO y advirtió que "resulta preocupante el grado de improvisación" en el manejo de las máquinas de votación electrónica para votar jefe de Gobierno porteño y cargos locales en las elecciones 2023

La magistrada, histórica para la organización y control de comicios en el país, alertó a la Cámara sobre laLo que hizo Servini en primer lugar es enviar un escrito al presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, en el que advirtió que "resulta preocupante el grado de improvisación con que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación, como el propio Instituto de Gestión Electoral" de CABA".La magistrada señaló que en algunos colegios las máquinas llegaron recién ayer a última hora, que en otros no están o no funcionan. También denunció que en algunos estableicmientos no disponían de los kits necesarios para la instalación y que en otros las máquinas no estaban conectadas a la hora de la apertura de los comicios y no habían sido probadas.En torno al mediodía, Servini emitió una resolución aclarando que “el mal funcionamiento o la imposibilidad de que funcionen las máquinas de votación de la elección local, no interrumpe ni impide que comience la votación de la elección nacional”. Esta última en la Capital se realiza con boleta de papel.Servini había informado temprano acerca de los problemas con las máquinas a Dalla Vía, presidente de la CNE, al que le envió una nota en la que explicó el estado de situación.“Resulta preocupante el grado de improvisación con el que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación, como el propio Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, evidenciando una impericia nunca antes vista en la organización y ejecución de un proceso electoral”, disparó.En declaraciones radiales, Servini señaló además que los técnicos no estaban lo suficientemente bien preparados, y advirtió de que harán un reapso exhaustivo de los inconvenientes que hubo y en qué escuelas para agregarlo a la denuncia presentada en la justicia. “Hay mesas que se han abierto a las 10 de la mañana”, dijo. Si pro estos inconvenientes resultara necesario estirar el horario de votación, la decisión se tomaría recién a las 17:45, explicó Servini.“Es un problema de la Ciudad, y de la empresa, que no tiene la cantidad suficiente de técnicos”, señaló en una entrevista con IP. Como en Capital Federal la elección está desdoblada, Servini señaló que esto puede afectar al voto a candidatos del distrito que se realiza con BUE: intendente y legisladores, pero no a los candidatos a presidente y legisladores nacionales porque esa votación se hace con boletas de papel.Desde el gobierno de Larreta informaron que las elecciones se desarrollan sin inconvenientes en los 1.097 establecimientos donde se encuentran las mesas de votación, pero admiten problemas con 87 del total de máquinas habilitadas para la votación con la BUE, lo que equivale a menos del 1% del total. Antes, el tribunal de Servini habló de entre un 25 y un 30% de máquinas con problemas para votar. Pese a que el larretismo decía haber subsanado los problemas, la propia Patricia Bulrlich fue a votar al mediodía, cuando CABA informaba eso último, y tuvo que votar 8 veces.