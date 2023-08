Patricia Bullrich apuntó contra el sistema electrónico: "La votación de la Ciudad de Buenos Aires fue un desastre"

La precandidata a presidente de la Nación por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, votó en La Rural y criticó el sistema de voto electronico porteño: "La votación de la Ciudad de Buenos Aires fue un desastre. Tuve que votar como siete veces y me cambiaron la máquina porque no funcionaba".La dirigente precisó: "Votaba una lista y me terminaba apareciendo otra lista distinta que no quería votar". En ese sentido, señaló que "los sistemas electorales debe tener un nivel de maduración". "Hay que probarlos para ver si funcionan", aseguró en declraciones a la prensa.Asimismo, destacó que "la votación presidencial fue absolutamente tranquila como siempre".Con respecto a su precandidatura presidencial, remarcó: "Nosotros no queremos antiicpar ningún resultado. Respetamos a todos los candidatos. no sirve hablar de lo que lo va a pasar".Por ultimo, Patrcia Bulrich reconfirmó que "va a haber un búnker común". "De acuerdo a quien gane, se deciden las reglas", afirmó.