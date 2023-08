PASO 2023: Cómo fue la reunión de Massa, Kicillof y Santoro para evaluar la marcha de la jornada electoral

El precandidato a presidente por Unión por la Patria Sergio Massa, el gobernador bonaerense y aspirante a la reelección Axel Kicillof y el precandidato a jefe de Gobierno porteño Leandro Santoro se reunieron en Tigre para analizar los comicios en el contexto de las elecciones PASO 2023

Los tres ya ejercieron su voto. El ministro de Economía lo hizo esta mañana a la escuela secundaria número 45, en Alvear 1430, partido de Tigre, y adelantó que iba a reunirse con Kicillof y Santoro en su casa para evaluar el desarrollo de las primarias y que luego, cerca de las 20 hs, dirigirse al búnker en el barrio porteño de Chacarita para aguardar los resultados electorales.Massa dijo que este domingo "es un primer paso" y que cada fuerza política va a definir a sus candidatos. "Tenemos una buena expectativa, pero sobre todas las cosas es importante que la gente vaya a votar y participe y que tengamos la oportunidad de escuchar lo que nos van diciendo en las urnas", aseguró.Luego, como tiene de cábala, se acercará a la casa de su hermana donde la madre prepara una lasagna casera. Compartirá el almuerzo con padres hijos y hermanos y seguirá las votaciones junto a ellos.Kicillof también votó, en su caso en la ciudad de La Plata, y dijo que "es un día importantísimo y un día en el que todo el Pueblo tiene que expresarse".El gobernador bonaerense dejó en claro que aquella persona que elige no votar también "está votando" porque "otro vota y decide" por esa persona. "Está entregando un derecho importantísimo en manos de otro. Algo tan central sobre cómo se va a tratar la provincia de Buenos Aires en los próximos años no podemos dejarlo en manos ajenas", afirmó.Por último, Santoro habló con El Destape Radio y manifestó que está "muy preocupado" por las denuncias que se suceden con relación a los inconvenientes para votar en la Ciudad de Buenos Aires por el voto electrónico. Votó temprano en la mañana, cuando todavía no habían trascendido los incovenientes por el voto concurrente."Se modificó el sistema de votación por primera vez en 40 años de democracia", criticó, y aseguró que "la gente sabe que esto responde más a intereses partidarios que a los intereses de la gente".