El Gobierno pidió "paciencia" para conocer los primeros resultados de las elecciones

Tras el cierre de los comicios, el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, pidió "paciencia" para conocer los primeros resultados al remarcar que "en algunos distritos el recuento de votos va a tardar"."Tengan paciencia. No podemos estimar un horario, pero cuando tengamos datos consolidados los vamos a ir anunciando", manifestó Vitobello en conferencia de prensa.En ese sentido, el funcionario citó los ejemplos de la Ciudad Autónoma de Buenos y la Provincia de Buenos Aires en cuanto al recuento de votos.“En CABA se ha votado con dos sistemas de votación. Primero se van a contar los votos de la elección nacional con la boleta papel. Terminado ese escrutinio, se contarán los votos emitidos con la Boleta Electrónica. Recién cuando se termina con el segundo escrutinio se pueden transmitir los telegramas. En la provincia de Buenos Aires se votan ocho categorías, con infinidad de candidatos y listas. Cada telegrama tiene tres hojas”, explicó.Por último, felicitó a los argentinos que fueron "a emitir su voto en el marco de los 40 años de recuperación de la democracia"."Sabemos que hay deudas pendientes que pueden generar bronca y desánimo, pero la única forma de solucionar esa bronca y desánimo es participando y no resignándonos a no emitir nuestro voto", expresó."El sistema democrático es lo mejor que se ha creado para resolver nuestros conflictos y para contruir una sociedad más justa", concluyó.Hasta las 18.20, la Cámara Nacional Electoral (CNE) informó que votó el 66% del padrón, "aunque los/as electores/as que aguardan su turno continuarán votando".