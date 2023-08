Marra apuntó contra el voto electrónico tras las fallas: "Es avergonzante lo que pasó en CABA"

El precandidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, apuntó contra el voto electrónico tras las fallas denunciadas durante la jornada y aseguró que fue "avergonzante" lo que pasó en los comicios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). "Quisieron beneficiar a un candidato", denunció.“Eslo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, lo que hicieron fue muy grave porque cambiaron las reglas a último momento", expresó el precandidato liberal ante la prensa.En ese sentido, denunció que desde el Gobierno porteño, pero "damnificaron a todos los porteños por el tiempo de espera y las máquinas que no andaban como correspondía”.“Estamos muy preocupados institucionalmente por lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, ya que la Justicia está tomando también lugar en esta situación, esperemos que Juntos por el Cambio dé las aclaraciones pertinentes”, reiteró.En cuanto a la elección del espacio que integra con Milei, señaló: “Somos nuevos en esto, no tenemos tanto tiempo de vida y que toda esta gente nos esté acompañando es un montón”.“Todavía no podemos dar ningún número”, expresó.