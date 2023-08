Senado: si en octubre se repiten los resultados de las PASO, el gran ganador es LLA y pierde fuerza JXC

Son ocho las provincias argentinas que eligieron candidatos a senadores en las primarias y que, en octubre, deberán revalidar esa elección. Son la provincia de Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz

Las elecciones PASO 2023 no sólo sirvieron para que cada coalición defina sus candidatos a presidente y algunas a gobernador, sino que también determinó quiénes aspirarán a ingresar al, entre otros cargos legislativos, por cada fuerza política.En el caso de la populosa, en diciembre de este año terminan sus mandatos Juliana di Tullio, del bloque de Unidad Ciudadana; y Gladys Esther González y José María Terello, ambos del PRO. Si en octubre el resultado es el mismo que ayer, por Unión por la Patria (UP) entraría Eduardo "Wado" de Pedro al Senado y Di Tullio mantendría su banca, mientras que por Juntos por el Cambio (JxC) solamente ingresaría Maximiliano Abad.En el caso de, una de las provincias en las que a nivel nacional Sergio Massa fue el más votado, José Mayans y Teresa González, del peronismo, renovarían sus bancas si se repiten los resultados en octubre. El candidato de LLA allí, Francisco Paoltroni, ganaría le sacaría la banda que hoy tiene Luis Naidenoff de JxC.En, Julio Martínez y Clara Vega obtuvieron su banca por Cambiemos en 2017, mientras que Ricardo Guerra lo hizo por el Frente Justicialista Riojano. Si en octubre los votos son como en las PASO, JXC perdería sus dos voluntades allí y serían ocupadas por Juan Carlos Pagotto y Claudia López, candidatos de Milei. UP lograría ingresar una senadora, la actual vicegobernadora Florencia López.tiene dos senadores de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Raymundo Fiad y Silvia del Rosario Giacoppo, y uno del Frente Justicialista, Guillermo Snopek, en la actualidad. Si en octubre se vota como en agosto, entrarían dos senadores del Partido Renovador Federal (La Libertad Avanza), Ezequiel Atauche y Vilma Bedia, mientras que Fiad renovaría su banca.En, el Frente Renovador de la Concordia, frecuentemente aliado del peronismo, renovaría las dos bancas, con Carlos Arce y Sonia Rojas Decut en lugar de Maurice Closs y Magdalena Solari Quintana. Por JXC, Martín Goerling Lara reemplazaría a Humberto Schiavoni.tiene su situación con, en el caso de que se repitan los porcentajes de agosto en octubre, al gobernador Sergio Uñac y María Celeste Giménez Navarro, de Unión por la Patria, logrando ingresar al Senado en lugar de Rubén Uñac y Cristina del Carmen López Valverde, del mismo espacio. Por su parte, JxC perdería la única banca que actualmente tiene allí en manos de Roberto Basualdo, quien sería reemplazado por Bruno Antonio Olivera Lucero, de LLA.Enterminan su mandato los senadores Adolfo Rodríguez Saá y María Eugenia Catalfamo, por el Frente Unidad Justicialista San Luis, y Gabriela González Riollo, por Juntos por el Cambio. La Libertad Avanza ocuparía dos bancas, con Bartolomé Esteban Abdala e Ivanna Marcela Arrascaeta, y González Riollo mantendría su puesto, si se repiten los resultados en octubre.Enterminarán sus períodos dos dirigentes de Juntos por el Cambio, Belén Tapia y Eduardo Raúl Costa, y Ana María Ianni por Unidad Ciudadana. En sus lugares entrarían Alicia Kirchner y Pablo González, por Unión por la Patria, y Tapia renovaría su banca. Es la provincia en la que más posibilidades de que se modifique los resultados hay, dado que ganó el voto en blanco con más del 60%.