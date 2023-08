Post PASO, las medidas de Massa sobre presupuesto, déficit cero, dólar y energía

A un día de las elecciones 2023,precandidato presidencial por UxP y ministro de Economía, anunció el “déficit cero” para 2024. Para lograrlo, propuso analizar todas las exenciones impositivas y beneficios a diferentes empresas y sectores que representarían el 4,5% del PBI, según indicaron desde Economía. Estos gastos tributarios van desde el Impuesto a las Ganancias que no pagan los jueces, el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, programas de fortalecimiento a las pymes, o la promoción a la Economía del Conocimiento y el bioetanol, tal como quedó consignado en la misma separata incluida en el proyecto del Presupuesto 2023 , nunca tratada en el Congreso.Para este año, el objetivo del Gobierno sería alcanzar un déficit del 1,9% del PBI, de acuerdo a lo establecido por el FMI. El déficit cero también obligaría a reducir gastos en otras áreas. Por otro lado, dEn 2024 se licitará el gasoducto reversal del norte para exportar gas.“Dada la necesidad de continuar en 2024 con una administración fiscal ordenada, resultaría oportuno proponer al Honorable Congreso de la Nación la aprobación de una Ley de Presupuesto para el año 2024 cuyo resultado sea déficit primario cero. Se propone incluir una separata que detalle el impacto del gasto tributario en las cuentas públicas, tal como se hizo en ocasión de remitir el Proyecto de la actual Ley Nº27.701 de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el año fiscal 2023”, puede leerse en el informe distribuido por Economía.Si bien no se difundió el contenido de la nueva separata que se incluiría en el proyecto de presupuesto que debería ingresar el próximo 15 de septiembre por la Cámara de Diputados, sus lineamientos quedaron establecidos en el proyecto del presupuesto 2023., señalaron desde Economía.Según los cálculos realizados desde el Palacio de Hacienda, el peso financiero del gasto tributario y de otros beneficios empresarios equivaldrían al 4,5% del PIB. “Su reducción resulta crucial para lograr la meta fiscal propuesta de déficit primario cero para 2024”, agregaron.A partir de la semana que viene, el Ministerio de Economía convocará a discutir otra batería de medidas. Según lo comunicado el sábado, se crearía un nuevo “Régimen de Incentivo a la Inversión y Producción Argentino”, para importadores.A través de este instrumento, se posibilitaría que “los sujetos residentes en el país puedan declarar sus tenencias de moneda extranjera, en el país o en el exterior”. Será un blanqueo para importadores. La idea de fondo es que puedan costear sus operaciones con las divisas no declaradas, a cambio de acceder a una baja de impuestos. “Suspensión de los regímenes de percepción del Impuesto al Valor Agregado (20%) y del Impuesto a las Ganancias (6%), que recaen sobre operaciones de importación. No aplicación deladelantaron desde Economía.Por otro lado, se destinarán 8900 millones de pesos “para mejorar los rendimientos de trigo y maíz, y aportar nutrientes en los suelos”, con la distribución de 100 kilos de urea hasta un máximo de 5000 kg, para productores de trigo que cosechen hasta 150 hectáreas.Sobre el tema precios, desde Economía anunciaron que será un objetivo del próximo año reducir “los márgenes brutos de las empresas” que remarcaron por encima de la devaluación del tipo de cambio oficial., explicaron. Estos márgenes no se corresponderían con la variación del tipo de cambio oficial. La hipótesis esbozada sería que los fabricantes de alimentos, prendas de vestir, hoteles, entre otros sectores, remarcaron precios siguiendo las variaciones del dólar blue o las cotizaciones del MEP o CCL.Sobre este punto, faltaría definir los instrumentos que permitirían regular estos márgenes de ganancias, más allá del programa Precios Justos que también se renovará en 2024.