Lali, Caniggia, Dady y De Brito, entre otros: qué dijeron los famosos sobre las PASO

diferentes famosos se expresaron luego de las elecciones PASO 2023 en la Argentina, que en este caso tuvieron la particularidad de que no ganó ni Unión por la Patria ni Juntos por el Cambio, fuerzas políticas que vienen hegemonizando el panorama político hace décadas y el más votado fue Javier Milei y su partido, La Libertad Avanza

Que peligroso. Que triste. — Lali (@lalioficial) August 14, 2023

No me pone para nada mal que me "bardeen" por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente .Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera… — Lali (@lalioficial) August 14, 2023

TIENEN TODOS LA PIJA 🍆 BIEN EN EL ORTO VAMOSSSSSSSSSS POR UN PAIS SIN DELINCUENCIA, SEGURO Y MAS QUE NADA CON DOLARES

💸💸💸 FUERA LOS BARATS ⛔️⛔️⛔️ LES REE CABIO MANGA DE CHUPA JAPIS. pic.twitter.com/sZJo0M5cRi — ♛ EL EMPERADOR ♛ (@alexcaniggia) August 14, 2023

Feliz!!! Ganaron todos lo que queria que ganen.💗 — luciana salazar (@lulipop07) August 14, 2023

Levanta Clarín mis declaraciones de esta noche, en El Método Rebord, acerca de una eventual Presidencia de Javier Milei: https://t.co/zn6sL7qBxN — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) August 14, 2023

Yo si lo voto y si hago campaña para no votar a los mismos . Y que no les hagan creer que no tiene gente y todo ese bla bla que quieren imponer para que no lo voten . Vayan voten y no a los mismos por favor . Gracias. 🦁 https://t.co/w1MCFu16MV — Gaston Trezeguet (@GastonTrezeguet) August 10, 2023

Como suele suceder,La protagonista de las mayores repercusiones fue, quien pese a que está en España en el marco de su gira, siguió con atención lo que estaba pasando en el país, se expresó y tuvo muchas respuestas, algunas muy violentas, por lo que tras eso volvió a a responder.Una vez que se conocieron los primeros resultados que dieron como contundente ganador a Milei, la cantante y actriz se expresó a través de redes sociales., escribió, para comunidar preocupación ante el nuevo panorama que se abre a partir de ahora en la política nacional.El mensaje generó una fuerte reacción de sus seguidores, a favor y en contra, y acumuló en pocas horas más de 16 mil comentarios. La virulencia de algunos comentarios adversos a la postura de la artista resaltaron, justamente por esa violencia y no tanto por el nivel de información o el respeto de los internautas.Frente a las reacciones en su contra, en las primeras horas de este lunes Lali volvió a referirse al tema y dejó en claro su postura: “No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO”, comenzó destacando, con el foco puesto en la violencia simbólica de algunos comentarios., expresó.Otro que se expresó fue el cantante devenido en conductor de TV,, más conocido por ser el hijo del ex futbolista Claudio Paul Caniggia., dijo. Luego, siguió tuiteando insultos a los "kirchneristas".También opinó, como hace frecuentemente sobre política,, afirmó la vedette y modelo, sin precisar si se refiere a los principales ganadores por distrito - Javier Milei, Jorge Macri y Axel Kicillof - o si en su defecto habla de la interna de cada una de las principales coaliciones.No fue lo único que dijo "Luli Pop", sino que también criticó sin nombrarlo a Horacio Rodríguez Larreta y sugirió que el voto por Milei implicaba que los argentinos "extrañan al menemismo".Por su parte,cuestionó definiciones del peronismo en los últimos años y expresó: "Cristina (Kirchner) ya no está y Máximo debe estar en Holanda".Otra opinión de famosos que tuvo repercusión fue la de, quien opinó sobre el candidato presidencial de La Libertad Avanza y su triunfo en las PASO. "Si gana Milei hasta él se preocupa", aseguró.Un camino similar eligió el especialista en inversiones y panelista de televisión, quien pese a haber cumplido con su voto hacia La Libertad Avanza, reforzó su cuestionamiento hacia su líder:Otro famoso que hizo públicas sus primeras percepciones ante la victoria de Milei y los libertarios en las primarias fue el actor. "Que Dios se apiade de nosotros", escribió.Antes de las PASO, los que se habían cruzado dejando en claro a quién iban a votar fueron. "No lo voto, y no hago campaña por ninguno. No me interesa vivir de la politica", había tuiteado el conductor de LAM negando la posibilidad de votar a Milei, expresión que encontró respuesta por parte del ex Gran Hermano, militante libertario."Yo si lo voto y si hago campaña para no votar a los mismos . Y que no les hagan creer que no tiene gente y todo ese bla bla que quieren imponer para que no lo voten . Vayan voten y no a los mismos por favor . Gracias. 🦁" (sic), le contestó Trezeguet, que horas después negó que Milei vaya a quitarle derechos a la "comunidad gay".Sin decirlo abiertamente, De Brito dejó en claro que votó a Juntos por el Cambio, dado que negó su inclinación hacia Milei y denostó constantemente a Unión por la Patria. "No soy de ningun colectivo, ni derecha, ni de izquierda, ni de nadie.Eso te lo dejo a vos que necesitas un papa que te diga donde ir", escribió, entre otros tuits, en respuesta a una crítica en Twitter.Otro famoso en expresarse fue, reconocido simpatizante macrista y habitual usuario de insultos en redes sociales. De todos modos celebró el triunfo de Milei incluso con chistes sobre las Islas Malvinas. También recurrió a descalificaciones y burlas, como suele hacer.