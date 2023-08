Bullrich confirmó que se reunirán todos los equipos de JxC menos Larreta, que todavía decide qué hacer

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio,se refirió a cómo se reacomoda la coalición opositora y la estrategia de cara a las elecciones generales del 22 de octubre.“Creo que el triunfo de nuestra fuerza del cambio tiene que ver con que”, consideró Bullrich este martes al analizar su triunfo en las internas de JxC del domingo pasado donde venció al jefe de Gobierno porteño.En ese sentido, en declaraciones a Radio Mitre señaló: “lo que se discutió en Juntos por el Cambio fue la profundidad, la velocidad y eficacia del cambio. La capacidad de animarse contra determinados sectores del status quo y eso se dirimió en estas PASO”.a partir de este nuevo liderazgo y candidatura presidencial, atrás de un cambio verdadero, profundo que vaya al hueso de los problemas que la Argentina tiene que solucionar”, remarcó Bullrich y aseguró: “Nosotros vamos a arrancar el 10 de diciembre con un plan de estabilización, un plan de crecimiento, tenemos en claro cada una de las cosas que tenemos que hacer yla Fundación Alem la fundación Pensar, los que han estado trabajando en el programa general, vamos a tener el mejor equipo que hay pueda ponerse a solucionar los problemas de la Argentina.Al ser consultada sobre qué rol tendrá a partir de ahorala precandidata presidencial aseguró: "pero más que pensar los roles de las personas estamos trabajando el posicionamiento estratégico y el ordenamiento de Juntos por el Cambio"Y adelantó que convocará a los economistas que trabajaron en otros equipos de la coalición opositora para un trabajo de plan económico de cara a las elecciones de octubre y reforzar su candidatura presidencial.Respecto a,que propuso la precandidata a gobernadora bonaerense libertariacon el candidato bonaerense Néstor Grindetti para enfrentar a Axel Kicillof,porque las candidaturas que salen de las PASO van en una sola boleta y no hay boletas compartidas”.porque hemos hecho con Grindetti y Santilli una elección en la que hemos quedado a dos puntos de un candidato que iba solo, así que vamos a ir a ganar la Provincia con toda la fuerza”.“Los votos del cambio se quedan en el cambio con la propuesta clara de un cambio profundo”, remarcó Bullrich.Por otro lado, se refirió a la relación del precandidato de LLA, Javier Milei, con. “, lo que haga Milei con Macri a nivel político puede ser gracioso, inteligente, pero la discusión que tenemos que dar no es si lo usa o no, sino sobre la Seguridad, qué hacer para salir de la crisis inflacionaria en la que está el país”, sostuvo determinante.