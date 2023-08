Macri salió a bancar a Bullrich tras las PASO y dijo que Milei es "solo entusiasmo"

Tras el domingo electoral que la posicionó a Patricia Bullrich como la ganadora de la interna de JxC, el expresidente Mauricio Macri salió a respaldarla desde Uruguay, al mismo tiempo que consideró que Javier Milei es "solo entusiasmo"."Lo que viene es una discusión sobre la forma en que se va a hacer el cambio. Vamos a ver cuánto pesa la experiencia y el entusiasmo versus el entusiasmo solo", señaló Macri durante la charla ante empresarios.En ese sentido, consideró: "Todos los que creemos en estas ideas de cambio vamos a tener que estar juntos el 10 de diciembre porque requiere de mucha energía revertir tantas décadas de negación"."Voy a ayudar a llevar claridad con las ideas que siempre he dicho, pero creo que va a haber más gente que ese 41% que me acompañó estoicamente hasta el final en el 2019", sostuvo.A su vez, aseguró que las elecciones reflejaron "el final del populismo" y reveló que soñó "varias veces" con eso. "Van a sacar menos en la elección que viene porque las cosas siguen empeorando", afirmó el exmandatario."Por más que el peronismo va a sufrir una derrota colosal, los que defienden esos nichos ya mafiosos en Argentina van a pelear. Yo ya lo viví, lo peleé, vi lo que son. Tener esa experiencia no es poca cosa. Es valioso", dijo.