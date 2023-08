Macri se esforzó por elogiar a Bullrich y Milei a la vez y castigó a Larreta: "Desdibujó el compromiso con el cambio"

Tras el batacazo de Patricia Bullrich a Horacio Rodríguez Larreta en las internas de las PASO, el expresidente y referente de Juntos por el Cambio,i, se esforzó por elogiar a la precandidata y a Javier Milei a la vez y castigó al jefe de Gobierno porteño: "Desdibujó el compromiso con el cambio".”, aseguró Macri durante una entrevista en LN+ donde agregó: “En 2015 la gente quería un gobierno educado y ahora hay una convicción de que hay que volver a trabajar, que es mentira que el Estado te salva. Hay que volver a un Estado al servicio de la gente. La importancia de la austeridad”.En esa línea,y aseguró que no buscará disputarle el poder: “Mi rol va a ser estar a tiro de cuando ella me necesite., nunca lo he creído. Cuando doy charlas de liderazgos hablo de los roles claros. Con doble comando colapsa. Hay un solo presidente y tiene que rodearse de gente experimentada y capaz y recurrir al consejo cuando lo necesite”.“Acá estamos eligiendo un presidente para conducir y tiene que entender que esto es muy complejo”, sentenció.Durante la entrevista televisiva, el ex presidente reconoció que mantiene una buena relación con Javier Milei y señaló: “y para eso es importante el apoyo de los libertarios”.Sobre el famoso “plan motosierra” que propone el líder libertario,pero aclaró que “tiene que ser parte de una caja de herramientas”. “Necesitás un bisturí, la lima, un martillo, una tenaza y la motosierra como un hecho fundamental, pero no es solamente eso”, analizó.En ese sentido, reconoció que “”; sin embargo, resaltó la experiencia de la exministra de Seguridad para llevar adelante los cambios que creen necesarios implementar.Consultado por el enfrentamiento de Milei con Bullrich, el fundador del PRO expresó: “Él reacciona mal contra los ataques y las críticas. Yo tuve la suerte de aprenderlo en el fútbol. Es algo que tiene que recorrer. Las cosas que le pasaron durante la campaña no tuvieron que ver con operaciones de Patricia. Ella va de frente. No podemos tener otro presidente mentiroso”.Al hacer un análisis de las PASO, Macri consideró que "la interna" entre los precandidatos presidenciales consideró que, sumar gente, y eso generó como que había una duda del cambio, un desdibujamiento de nuestro compromiso con el cambio".Y aseguró: "Nuestro compromiso ahora se va a ratificar porque Patricia está en el momento en que está dispuesta a dar todas las batallas".