La Plata: Macri dijo antes de las PASO que junto a Garró "terminaron el flagelo de las inundaciones"

usuarios de las distintas redes sociales viralizaron un video que Mauricio Macri dedicó días antes de las PASO a Julio Garro, intendente platense de Juntos por el Cambio, para pedir el voto de la ciudadanía porque, según el ex presidente, juntos terminaron "grandes obras" que terminaron con el "flagelo de las inundaciones" allí

Por las fuertes lluvias y el temporal en La Plata, clubes y asociaciones de fomento funcionan como centros de Evacuados. Entre la medianoche y esta mañana cayeron 130 milímetros de agua en la ciudad, según información oficial. Se decretó entonces la alerta naranja y en el municipio hablan de "una lluvia histórica que hace 60 años no se registraba durante el mes de agosto".La gestión bonaerense de Axel Kicillof dispuso de un Comando de Incidencias con base en el Estadio Único, desde donde se monitorea la situación y se coordinan las acciones de asistencia.En este panorama es que usuarios de redes sociales oscilaron entre marcar la "mentira" de Macri al decir que hizo obras junto a Garro que evitaban las inundaciones, al tiempo que otros lo tildaron de "piedra" bajo el argumento de que todos los dirigentes a los que el ex presidente bendijo públicamente, tanto en Argentina como en otras partes, cayeron derrotados o sufrieron hechos de esta naturaleza.