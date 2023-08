Massa precisó que esta semana se estabiliza la macro y cómo recuperará el salario

El ministro de Economía y candidato a presidente,, aseguró que esta semana van a “terminar de estabilizar la macro” y que en la próxima semana habrán anuncios económicos para que “el trabajador se recupere”.y, mientras tanto, el Banco Central ya lleva acumulados u$s1700 millones", señaló Massa durante una entrevista con Crónica TV y adelantó que cuando vean cuánto se perdió en estos días, "de acá a una semana" se darán los anuncios para que "el trabajador lo recupere".Para el ministro el problema de la gestión del Frente de Todos fue "no bajar a tierra que significa para la vida de todos cada cosa que se hizo". "Yo le quiero decir al laburante que se que perdió 20 puntos con Macri, que durante los tres primeros años del gobierno no recuperó nada y que este año apenas tres puntos", recordó Massa.Y agregó: "".De cara a las elecciones generales de octubre, el candidato presidencial consideró que l, consideró el ministro de Economía y recordó que a él le pidieron “una devaluación del 100%”.Sobre la deuda con el organismo internacional prometió: "Si soy presidente voy a juntar los dólares para sacar al FMI de la Argentina".Respecto sus contrincantes por la Presidencia, además,y advirtió: "El viernes Milei va a tener una reunión con tres funcionarios de segunda línea del Fondo, el no puede ir y decir 'voy a eliminar 20 ministerios'".Sin embargo, aseguró que "no quiere ponerle un sticker a la gente" por a quién votan y que entiende que hubo "una manifestación de decepción, bronca y enojo con la política": "Un castigo al gobierno y las dos coaliciones"., explicó el candidato y apuntó contra sus oponentes: "El laburante tiene que saber que con Bullrich y Milei no van a tener más vacaciones pagas, aguinaldo o indemnizaciones".