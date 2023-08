La respuesta de Patricia Bullrich a Mauricio Macri por su acercamiento a Javier Milei

Atrás parecía quedar la interna de Juntos por el Cambio tras las PASO, pero ahora la lupa en ese frente parece estar puesto en los constantes guiños de Mauricio Macri a Javier Milei, incluso cuando pueden llegar a ser prejudiciales para Patricia Bullrich, la candidata de ese espacio.En los últimos días, el líder del PRO elogió al candidato libertario, quien el sábado sorprendió a propios y extraños adelantando que podría ofrecerle un lugar en el Gobierno en caso de ganar las elecciones generales.Por supuesto, esto no gustó mucho en el interior de JxC al punto tal que, por un lado, Elisa Carrió renunció a su candidatura en el Parlasur, y por otro, varios dirigentes expresaron sus diferencias.En este marco, Bullrich fue consultada sobre si estos posibles y peligrosos idas y vueltas entre Macri y Milei, y sentenció: "Todo Juntos por el Cambio tiene que concentrarse en hacer crecer a Juntos por el Cambio y no tenemos que ponernos a comentar sobre otros".Además, y diferenciándose con el economista de ultraderecha, pareció no asegurarle un lugar al ex presidente entre sus filas. "El rol de Macri lo vamos a discutir en un par de semanas", indicó.