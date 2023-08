Kicillof apuntó contra las propuestas de Milei y advirtió que "hay cosas que al mercado no le interesan"

El gobernador bonaerense,, encabezó el acto de inauguración de la Escuela Secundaria de Educación Técnica N°6 donde apuntó contra el libertario Javier Milei valoró el rol del Estado y advirtió que "hay cosas que al mercado no le interesan”."Cada vez que venimos es para inaugurar una obra, para ampliar la presencia del Estado. Durante la época anterior también vine varias veces cuando era diputado, creo que para comprender y decidir qué queremos tenemos que hacer un poquito de historia", explicó el mandatario provincial, en crítica a su antecesora, María Eugenia Vidal y en tonó electoral señaló: "El otro día alguien decía 'bueno, si alguien no se puede salvar, pagar la salud, bueno... Problema de él,".Kicillof planteó que "una sociedad no es un grupo de individuos peleando competitivamente a ver a quién le va mejor y el resto no importa. Creo que a ustedes no les pasa. No les alcanza con estar bien ustedes solamente, también quieren que les vaya bien a la familia, al amigo, al vecino de la otra cuadra"."Hasta hace algún tiempo, creo que la mayoría,Y yo lo respeto, pero también hay que respetar esta posibilidad de discutirlo, aun con los que les importa poco, y escuchan un videíto de TikTok que dice 'si dinamitamos tal cosa'... ojo, que lo que van a dinamitar es esta escuela", enfatizó.Nadie tiene derecho a nada porque para respetarles el derecho a ustedes a la vivienda, alimentarse, a estudiar, sale plata. La sociedad pone plata para eso, pero lo hace en una decisión colectiva, consciente, de qué país queremos ser", definió Kicillof dirigiéndose a los estudiantes bonaerenses.En ese sentido, les dijo: "¿Para qué tenemos escuelas técnicas? ¿Por qué el Estado financia la existencia de escuelas técnicas y no piensa cuánto le sale la suma del sueldo de los docentes, más el equipamiento, más la luz, más el mantenimiento del edificio contra lo que ustedes pagan? ¿Por qué pensamos distinto a que si esto fuera un negocio privado? PorqueAlgunos creen que eso solo lo hace el mercado"."Nos dicen que todo lo va a solucionar el mercado. Podrían hacer miles de escuelas técnicas privadas, pero nadie las hace. ¿Qué pasa ahí? Un empresario busca ganancia. Parece que las escuelas técnicas no son rentables y que es mejor abrir otro tipo de negocios que den rentabilidad. Ese modelo donde todo lo hace el mercado, arroja que sólo hay 20 escuelas técnicas privadas", resaltó el economista.Sin embargo, aseveró que la discusión no tiene que ver con "Estado o mercado",y para que haya libertad tiene que haber también igualdad de oportunidades para desarrollarse".En ese marco, Kicillof recalcó: "Parece una obviedad," y apuntó que "se trata de que cada uno se las arregle pisando cabezas, como en la ley de la selva y si no puede pagar la salud, que venda un órgano".Así, precisó que desde Unión por la Patria creen "en otro país" y entienden "distinto de qué se trata una sociedad: no es competir a ver a quién le va mejor en el curso, en la familia o en el barrio, sino querer que le vaya bien a todos y progresar como comunidad".Luego, rechazó la propuesta de "dinamitar todo" formulada desde algunos espacios políticos y advirtió que mientras el gobierno busca que Argentina sea un país industrial en el que se agregue valor a los recursos naturales, desde la oposición "añoran volver a un país granero del mundo en el que se enviaba el cuero a Inglaterra para que allá fabriquen los zapatos y nos los vendan caros".