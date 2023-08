Se posterga la unidad de JXC: no hubo encuentro entre Bullrich y Santilli, pero hablaron por teléfono

Patricia Bullrich y Diego Santilli han entablado diálogo pero descartaron aún foto de unidad. Con miras a la consolidación de un frente común rumbo a las elecciones generales, la candidata triunfante en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) y el ex aspirante a gobernador se contactaron en una conversación telefónica de solamente 25 minutos, donde compartieron análisis y perspectivas sobre la próxima contienda electoral.

Inicialmente, se había planificado un encuentro presencial entre ambos dirigentes en el búnker de Patricia Bullrich, situado en Hipólito Yrigoyen al 400, en el barrio de Monserrat en Buenos Aires. Sin embargo, tras evaluar la coyuntura electoral y los resultados aún no consolidados en la provincia de Buenos Aires, donde Diego Santilli participó en la interna y enfrentó a Néstor Grindetti, decidieron reprogramar dicho encuentro físico. El ex candidato a gobernador solicitó esperar a la culminación del escrutinio definitivo en la provincia, donde la disputa entre los dos aspirantes fue extremadamente reñida.En el contexto de esta interna en JxC en la provincia de Buenos Aires, Bullrich y Santilli demostraron un respaldo sólido, obteniendo un 32,92% de los votos. Santilli, en particular, se posicionó en una competencia cerrada con Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de la ciudad de Buenos Aires. Con apenas una diferencia de 18.000 votos según las cifras actuales, ambos candidatos describieron este resultado como un "empate técnico". La cercanía de la contienda y la magnitud del padrón electoral de 14 millones de personas hacen que cada voto cuente en esta definición interna.