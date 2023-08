Villarruel cargó contra las Abuelas y dijo que muchos nietos "ya estaban con su familia"

La candidata a vicepresidenta porfue consultada en A24 acerca de cuál sería la política de Estado que tendría un eventual gobierno dey através de su respuesta marcó que están dispuestos a revisar todo lo construido desde el regreso de la democracia.Pese a que el trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo ha sido reconocido por los gobiernos de distinta ideología que estuvieron al frente del país desde 1983, con la obvia diferencia de empatía con unos y otros, teniendo a consideración que ni siquiera Mauricio Macri -bastante alejado a su lucha y claramente diferenciado en su visión política- se atrevió a atacar su labor, el “nuevo aire” que atravesó las elecciones argentinas empujó toda discusión hacia la derecha, tanto que el debate en torno a los Derechos Humanos ingresó a otro terreno.Ya no es más si las organizaciones de derechos humanos deben estar alineadas ideológicamente o no, sino si su trabajo le sirve a la sociedad. Es que la candidata a vicepresidenta porno llegó a la política desde un paracaídas sino desde la lucha de las organizaciones que defienden a los militares genocidas presos y buscan instalar otro relato.Y ante una pregunta de Carlos Burgueño, lo dejó en claro. Villarruel fue consultada sobre qué opina sobre el trabajo de las organizaciones de derechos humanos con respecto a la recuperación de nietos. La dirigente primero cuestionó a Madres y Abuelas de Plaza de MayoLuego puso un manto de sospecha sobre la restitución de las identidades, aunque no queda claro qué quiso decir:, aseguró sin dar mayores precisiones.Por último, Villarruel también se refirió a los indultos y las amnistías y afirmó que son dos herramientas que "tienen sus dificultades".sostuvo.